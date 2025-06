Zé Ramalho tem um recado para você: confira antes que acabe

Se você é fã de Zé Ramalho, ou de boa música em geral, prepare-se: o Festival de Inverno de Guaçuí – FIG 2025 está com os dias contados para a virada de preço do 2º lote de ingressos! Este sábado, dia 7 de junho, é a data limite para garantir sua entrada com valor promocional. Com a alta procura e o sucesso de vendas, os ingressos estão na reta final para começar o 3º lote com reajuste de preços. Confira o vídeo!

O FIG 2025 acontece de 3 a 6 de julho no Parque de Exposições de Guaçuí e promete uma programação imperdível. Além do show de Zé Ramalho, o festival traz nomes como Marcelo Falcão e muito mais. A estrutura é completa, com praça gastronômica, cervejarias artesanais e aquele clima aconchegante de inverno do Caparaó, tudo inspirado na magia do circo.

Programação:

03 de julho (quinta-feira): Entrada gratuita com programação regional a confirmar.

04 de julho (sexta-feira): Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX.

05 de julho (sábado): Zé Ramalho , Trio de Covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX.

06 de julho (domingo / entrada gratuita): Roda de samba com Projeto Feijoada + participação especial de Tunico da Vila (filho do Martinho da Vila).

Não perca a chance de fazer parte dessa experiência única!

Ingressos:

Garanta seu ingresso agora mesmo pelo site oficial: https://lebillet.com.br/event/2061

Você também pode optar pela meia-entrada solidária, mediante a doação de 2kg de alimento não perecível. Essa promoção é válida somente para o valor do ingresso, não englobando taxas de parcelamento no cartão.

Pontos de venda físicos sem taxa:

Perfumaria BMQ (Guaçuí): Praça João Acacinho, 64, Centro, Guaçuí

Praça João Acacinho, 64, Centro, Guaçuí Oakes (Cachoeiro): Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102, Loja 01 – Gilberto Machado

Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102, Loja 01 – Gilberto Machado O Bendito – A Doceria (Espera Feliz): Rua Cira Rosa de Assis 81, centro, próximo a subida do hospital.

Rua Cira Rosa de Assis 81, centro, próximo a subida do hospital. Óticas Diniz (Vitória, Vila Velha, Serra)

Lojas Origens (Vitória, Vila Velha)

Corra e garanta seu lugar nesse espetáculo de festival!