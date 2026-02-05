Deck House aposta em música ao vivo e promoções para animar a semana

O Deck House segue como um dos principais pontos de encontro da noite em Cachoeiro de Itapemirim, ao reunir música ao vivo, promoções especiais e uma vista privilegiada da cidade. Localizado no bairro Gilberto Machado, o espaço aposta em uma programação semanal variada, que combina gastronomia, drinks e atrações musicais ao longo da semana.

O funcionamento ocorre de terça a sábado, sempre a partir das 18h. Assim, o público encontra um ambiente preparado tanto para quem busca relaxar após o trabalho quanto para quem deseja curtir a noite com amigos. Além disso, a proposta do Deck House valoriza experiências completas, que vão além da música.

A semana começa com ações promocionais que movimentam o público. Na terça-feira (03/02), o espaço oferece promoção de porção de frango com fritas, com 15% de desconto, atraindo quem busca boa comida aliada a preços especiais. Já na quarta-feira (04/02), a casa aposta nos drinks, com promoção na caipirinha de limão, em que a segunda sai por conta da casa.

A partir de quinta-feira (05/02), a música ao vivo assume o protagonismo da programação. Nessa noite, o palco recebe Alex Martins, comandando uma apresentação voltada para quem deseja curtir o início do fim de semana em um clima descontraído. Em seguida, na sexta-feira (06/02), o som fica por conta de Camiletti, com repertório pensado para embalar a noite e acompanhar o cardápio da casa.

No sábado (07/02), o Deck House encerra a semana com música ao vivo de Fábio Barbirato. A noite destaca os drinks da casa e reforça o convite para quem busca aproveitar o sábado em um ambiente animado e bem estruturado.

Além da programação musical e das promoções, o Deck House se diferencia pela combinação entre boa gastronomia e localização estratégica. Portanto, o espaço oferece desde petiscos até pratos mais elaborados, sempre acompanhados de bebidas preparadas na hora. Dessa forma, cada noite se torna uma experiência diferente para o público.

Por fim, ao unir promoções, música ao vivo e um ambiente planejado para valorizar a vista da cidade, o Deck House mantém uma agenda atrativa e reforça sua posição como referência do lazer noturno em Cachoeiro de Itapemirim.