Deck House promete semana animada com promoções especiais e shows ao vivo

O Deck House preparou uma programação animada para esta semana, oferecendo uma mistura de promoções gastronômicas e música ao vivo, de terça a sábado. O objetivo é garantir noites cheias de diversão e boa comida, atraindo todos os públicos de Cachoeiro de Itapemirim.

A programação começa nesta terça-feira (03) com uma promoção imperdível: porção de frango com fritas com 15% de desconto. Além disso, as cervejas Amstel também estão com desconto, garantindo um bom início de semana para os frequentadores do local.

Na quarta-feira (04), é a vez da “Quarta dos Drinks”, onde todos os drinks da casa recebem 15% de desconto. É uma excelente oportunidade para quem quer experimentar novas combinações enquanto aproveita o clima descontraído do Deck.

A música ao vivo começa a agitar as noites a partir de quinta-feira (05), com a apresentação de Davi Scaramussa. O cantor promete colocar o público para dançar e curtir a vibe do Deck. Na sexta-feira (06), quem assume o palco é Fábio Barbirato, trazendo um repertório diversificado e pratos incríveis da casa para combinar com a noite.

No sábado (07), o destaque é para a performance de Rafa Garrido, que promete agitar o público com os melhores drinks da casa e sua música envolvente.

Além disso, o Deck House oferece uma experiência única, com gastronomia de qualidade, drinks especiais e uma vista privilegiada da cidade. O ambiente é perfeito para reunir amigos e familiares, tornando-se um dos pontos de encontro mais badalados da cidade.

Assim, com as promoções atrativas e música ao vivo de artistas locais, o Deck House continua sendo o destino ideal para quem busca diversão e boa comida em Cachoeiro de Itapemirim.