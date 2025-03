Festival Arte com Moqueca vai agitar Anchieta com gastronomia e música

De sexta-feira (28) a domingo (30), a Praça de Eventos de Iriri, em Anchieta, será palco de mais uma edição do tradicional Festival Arte com Moqueca. O evento, que celebra a gastronomia e cultura local, promete atrair moradores e turistas com uma programação diversificada e entrada gratuita.

Entre as atrações está uma aula show com o renomado chef Gilson Surrage, especialista na culinária capixaba e apaixonado pela preparação de pratos típicos como moquecas, paellas, bobó de camarão, casquinhas de siri e frutos do mar. O chef, que já ministrou aulas em eventos importantes no Espírito Santo e em outros estados, promete encantar o público com suas habilidades na cozinha, compartilhando segredos da gastronomia regional.

Durante a aula show, o público poderá acompanhar a criação de uma obra de arte ao vivo, realizada pelo artista plástico Lu Jorge, que realizará uma performance de live painting. O quadro, pintado em tinta acrílica sobre tela, será sorteado entre os participantes da atividade.

A programação do Festival Arte com Moqueca também inclui apresentações musicais para todos os gostos. Na sexta-feira (28), a abertura ficará por conta do cantor Kaio Sequim e banda, trazendo o melhor da música brasileira. No sábado (29), as apresentações ficam por conta de Gustavo Daltio e Dudu Kaha, seguidos por Margozão Forrozinho. O evento será encerrado no domingo (30) com um animado karaokê, onde o público poderá soltar a voz.

Para os amantes de atividades ao ar livre, o festival ainda oferece a “Caminhada Praia e Pedras”, que vai destacar as belezas naturais do trecho de Anchieta a Iriri. As inscrições para a caminhada seguem abertas até esta terça-feira (25), e os interessados podem garantir sua vaga pelo WhatsApp (28) 99911-9531.

O secretário de Turismo, Comércio e Empreendedorismo de Anchieta, Caio Mozer, destaca a importância do evento para a economia local. “O Festival Arte com Moqueca é muito bem-vindo para nossa cidade. Ele movimenta nossa economia, gera empregos temporários e atrai turistas, além de divulgar as potencialidades de Anchieta”, afirma.

Paralelo ao festival, acontece a Feira do Empreendedor, que contará com a participação de mais de 60 micro e pequenos empresários da região. A feira será uma vitrine para produtos e serviços locais, com destaque para as áreas de gastronomia, artesanato e agronegócio.

Leia também: Rota dos Sabores: descubra a diversidade gastronômica do ES