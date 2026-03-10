Grupo Pagode Duvidoso movimenta a programação do Deck House em Cachoeiro

O Deck House divulgou a programação da semana com atrações que combinam promoções gastronômicas e música ao vivo. A casa funciona de terça a sábado e promete movimentar as noites em Cachoeiro de Itapemirim.

A semana começa na terça-feira (10) com promoção especial. A casa oferece porção de frango com fritas com 15% de desconto. Assim, a proposta abre a programação com opção gastronômica para quem deseja iniciar a semana no deck.

Na quarta-feira (11), o destaque fica para a rodada dupla de caipirinha. Na compra de uma caipirinha de limão, a segunda sai por conta da casa. Dessa forma, a noite ganha clima descontraído e convida o público a brindar.

Música ao vivo movimenta o deck

A partir de quinta-feira (12), a música ao vivo assume o palco do Deck House. O cantor Thierry Vantil comanda a noite e promete animar o público.

Enquanto isso, a programação segue na sexta-feira (13) com o destaque da semana. O evento “Pagode no Deck” traz o grupo Pagode Duvidoso para comandar a noite.

A proposta aposta em um repertório voltado ao pagode e promete animar o público. Assim, a sexta-feira deve reunir quem busca música ao vivo e clima festivo no espaço.

Sábado encerra programação musical

No sábado (14), o cantor Junior Teixeira sobe ao palco do Deck House. O show ao vivo encerra a programação da semana e reforça a proposta musical da casa.

Além disso, o espaço aposta na combinação entre gastronomia, drinks e música ao vivo. Dessa maneira, o Deck House convida o público para aproveitar o ambiente e a vista da cidade.

Ao reunir promoções, shows e pagode, o Deck House mantém a proposta de ser um ponto de encontro nas noites de Cachoeiro de Itapemirim.