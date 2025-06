Guaçuí: Sabores do Caparaó abre temporada de inverno; veja os pratos

Prepare o paladar e o coração, Guaçuí vai te esquecendo neste inverno! Entre os dias 19 e 21 de junho de 2025, durante o feriado de Corpus Christi, o município capixaba abrirá a temporada de inverno com Festival Sabores do Caparaó. Uma celebração vibrante que une gastronomia, cultura e tradição em um só lugar: o Centro de Convenções do Caparaó, em Guaçuí.

O festival promete encantar moradores e turistas com uma programação repleta de atrações musicais, pratos irresistíveis, produtos artesanais e a rica da agroindústria local.

Mais de 25 estabelecimentos locais estarão engajados durante o festival, vão apresentar pratos especiais, criativos e cheios de identidade, com valores que variam, com preços que variam entre R$ 15,00 e R$ 280,00 com ingredientes autênticos e frescos, como Bacalhau, Arroz tropeiro, Pizzas, Contra filé selado na manteiga, Tábua de frios, Peroá frito, Comida Japonesa, Costela Fogo de chão, Torresmo de rolos, Porções de Salgados e sobremesas como banoffee, geleias, donuts e iogurtes, por toda a cidade de Guaçuí, mostrando o que a cidade tem de melhor. – Perfeitos para compartilhar, experimentar e viver uma verdadeira experiência gastronômica.

“Vamos fazer uma grande festa da gastronomia, revelando os saberes e sabores de Guaçuí. O Festival Sabores do Caparaó começa aqui e seguirá por outros três municípios da região, fortalecendo ainda mais o Caparaó”, destaca o Chef Alessandro Eller, presidente do Instituto Panela de Barro.

Festival Sabores do Caparaó

Além da culinária, o evento valoriza a produção artesanal capixaba com um espaço dedicado ao artesanato, arte e agroindústria familiar, fomentando negócios e conectando o público à riqueza dos produtos locais. E para brindar essa celebração, o festival reunirá as melhoras cervejarias artesanais em um espaço.

Para o secretário municipal de Cultura, Turismo e Esportes, John Kennedy, o evento é um divisor de águas para a cidade: “Este evento movimenta os restaurantes, valoriza a agricultura familiar, nosso artesanato e toda a cadeia criativa e comercial. Fazemos o dinheiro girar dentro da cidade e impulsionamos a economia local.”

Mais do que um festival gastronômico, o Sabores do Caparaó é um movimento de valorização da identidade regional. É a celebração de uma cultura, que pulsa nas mãos de quem planta, cozinha, cria e canta. É um convite para viver o Caparaó com todos os sentidos.

Realização e apoio

O festival é realizado pelo Instituto Panela de Barro – O Espírito Santo inteiro cabe aqui! Apresentado pela Prefeitura Municipal de Guaçuí e associação comercial e industrial de Guaçuí, ACISG conta com o apoio da Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, SENAC e das instituições do território, APEC, consórcio Caparaó, agência de desenvolvimento do Caparaó e o VIVA Caparaó.

Serviço

Festival Sabores do Caparaó em Guaçuí

Quando: dias 19 e 21 de junho de 2025

Local: Centro de Eventos da cidade

Entrada: A entrada é gratuita

Organização: Instituto Panela de Barro e ASSBARES Colatina

Para mais informações e atualizações sobre a programação, siga as redes sociais do evento e do Instituto Panela de Barro.

Confira a programação completa!

Quinta-feira – 19/06

18h – Abertura da Feira

Palco Interno

18h30 – Luan (MPB)

Palco Interno

19h30 – DJ Mannux

21h – Hellory (Rock)

Sexta-feira – 20/06

18h – Abertura da Feira Palco Interno

18h30 – Leonnes Gomes (MPB) Palco Interno

19h30 – DJ Mannux

21h – Paralelo 80 (Rock 80/90)

Sábado – 21/06

18h – Abertura da Feira

Palco Interno

18h30 – Matheus Gaspari (Pop)

Palco Interno

19h30 – DJ Mannux

21h – Legacy Rock (Rock)

Confira os pratos participantes do Festival Sabores do Caparaó!

Fotos: Astrid