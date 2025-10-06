Maior festival de comida italiana do ES ganha novo nome e mais atrações

Gastronomia é uma forma de cultura: através dos ingredientes, técnicas de preparo, modos de consumo e celebrações ligadas à comida, ela reflete as relações sociais, o ambiente, as crenças e as trocas culturais ao longo do tempo. Santa Teresa que o diga: a gastronomia na primeira cidade italiana do Brasil é a mola propulsora da economia criativa, ao lado de tantos outros símbolos da cultura. Porque, então, não unir uma coisa à outra? O maior festival de comida italiana do ES cresceu, ampliou sua programação e agora passa a se chamar Nostra Cultura, ampliando justamente sua oferta de atrações para o público.

A próxima edição do festival está confirmada entre os dias 24 a 26 de outubro, indo além dos restaurantes participantes que criam pratos especiais para servir durante o período do evento: a programação prevê apresentações musicais, performances de danças regionais com forte ligação com a Europa, aulas-show, e oficina de gastronomia para crianças.

A programação será divulgada em breve, mais de 40 restaurantes do município já confirmaram participação e seus respectivos chefs já começaram a testar as receitas que serão servidas para a nova temporada do festival. Na edição passada, delícias como risotto de tomatinho com páprica defumada e pollo al limone, gnocchi de batata ao molho alfredo trufado com filé mignon grelhado e crocante de mexerica, e o ossobuco alla milanese conquistaram o público e deixaram saudade.

“Queremos que cada visitante vivencie a cultura italiana em Santa Teresa de forma completa, sentindo o sabor, a música e a história que fazem parte da nossa tradição. Nosso objetivo é criar memórias inesquecíveis e mostrar que o festival é, acima de tudo, uma celebração da nossa identidade cultural”, explica um dos idealizadores do Nostra Cultura, Diomedes Mognato. “O festival, portanto, passa a ir além do perímetro dos restaurantes, ganha a cidade, ganha mais vida e entrega mais cultura, para os turistas e moradores da cidade”, complementa.

