Roda de Boteco estreia na Região Serrana com edição especial em Venda Nova

Depois de passar pelo Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, e pelo Noroeste, em Colatina, o maior festival gastronômico do Espírito Santo, o Roda de Boteco, mais uma vez deixa o perímetro da Grande Vitória e estreia agora na região Serrana, com uma edição inédita em Venda Nova do Imigrante.

Dezena de bares e botecos vão disputar essa edição especial, que acontecerá de 10 a 23 de outubro. Os vencedores, como manda a tradição, serão anunciados no Botecão, a festa que reúne todos os botecos juntos, no Polentão, de 24 a 26 de outubro. Bares, petiscos e atrações serão divulgados na próxima semana.

O Roda é sucesso por onde passa – foi assim também fora do Estado, quando passou por Brasília (DF), Recife e Caruaru (PE), Natal (RN), e Feira de Santana (BA).

“O Roda de Boteco cumpre um papel importante para o desenvolvimento do segmento de bares, botecos e restaurantes. Levar o festival para outras cidades é elevar ainda mais esse potencial de desenvolvimento: o Roda aumenta o movimento dos bares durante os dias de festival, deixa um legado fantástico no atendimento ao público, desperta a criatividade dos estabelecimentos com a criação dos petiscos e valoriza a cultura – afinal, gastronomia é um marco crucial da cultural brasileira”, explica Raimundo Nonato, criador do Roda de Boteco.

Roda de Boteco

A ideia, agora, é iniciar uma nova itinerância por outras cidades, para potencializar ainda mais a cultura botequeira de outras regiões do Estado.

A dinâmica se mantém: o público, ao pedir o petisco concorrente da edição, ganha o direito de votar no seu boteco do coração de forma secreta em alguns critérios, como sabor do petisco, atendimento do garçom, temperatura da bebida e higiene do estabelecimento. A votação será on-line. O resultado é anunciado somente no Botecão, quando os botecos competidores se reúnem e servem, em porções reduzidas, suas criações para o festival. Shows de samba e pagode também animam o público, ansioso pela entrega dos troféus de Melhor Boteco e Melhor Atendimento – esta última categoria ganha prêmio em dinheiro.

20 anos de tradição

O Roda de Boteco revela, há 20 anos, os melhores bares e botecos do Estado. O maior festival gastronômico do Espírito Santo se consolidou como uma das principais marcas da gastronomia, cultura e entretenimento do showbiz capixaba.