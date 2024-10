Alto Caparaó: descubra cachoeiras, parques e outras atrações da cidade vizinha do ES

Alto Caparaó – MG é uma cidade que faz divisa com Espírito Santo. Sendo assim, você pode planejar ir até lá somente passar o dia ou então se hospedar e aproveitar por mais tempo. Muita gente vai para o município por ser uma das entradas entradas do Parque Nacional do Caparaó, que guarda belas atrações. Contudo, além do Parque, o lugar é um charme e pode ser uma ótima opção de passeio.

Você pode passar o dia por lá e conhecer o Vale Encantado. Como o nome já diz, o lugar tem uma paisagem deslumbrante, com uma sequência de poços de águas naturais e cristalinas. Nas redondezas, muitas outras cachoeiras podem ser encontradas. A cidade de Alto Caparaó é bem sinalizada e logo na região central têm pontos com ofertas de informações e guias turísticos.

Ainda, o centro da cidade conta com diversas opções de restaurantes, cafeterias, lojas de artesanato e aquela típica igreja no meio da pracinha. Sendo assim, Alto Caparaó é uma verdadeira cidade de interior que exala aconchego e natureza. Outra atração indispensável no município é o Parque Cachoeira das Andorinhas.

Conheça o Parque Cachoeira das Andorinhas em Alto Caparaó

Já na entrada do Parque tem uma área com tartarugas e patos, que fazem a alegria da criançada. Além disso, você pode escolher a opção de ingresso; de acordo com a escolhida, ficam liberados certos acessos do Parque. Entre eles, têm: Fazendinha com pôneis, bois e cavalos; trilha por cachoeiras de águas cristalinas e uma tirolesa sobre as montanhas. O local também tem restaurante com comida caseira e uma sorveteria com sobremesas especiais.

Outra atração do Parque Cachoeira das Andorinhas é a área de paintball, aberta para homens e mulheres entrarem em ação e se divertirem na aventura cheia de adrenalina!

Já viu que dá para passar um dia inteiro lá sem se preocupar, né?! Aliás, caso você deseje dormir na cidade, o Parque Cachoeira das Andorinhas também possui áreas de camping e hospedagem. Inclusive, o Parque está a poucos quilômetros do ponto mais visitado da região: o Pico da Bandeira. Sendo assim, se você for para o Pico, pode aproveitar o passeio e conhecer a Cachoeira das Andorinhas.