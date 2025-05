GuiaFlix Ep.3: Bicho Grilo Expedições, o seu guia no Caparaó

Se você curte trilhas, cachoeiras e uma boa dose de autoconhecimento já pode arrumar a mochila: o Caparaó capixaba é o seu lugar!

Sabe aquele destino que mistura aventura, natureza e momentos inesquecíveis? Pois é, estamos falando do Caparaó Capixaba!

Com paisagens de tirar o fôlego e trilhas que desafiam o corpo (e encantam a alma), essa região abriga uma verdadeira joia do ecoturismo no Espírito Santo: o Parque Nacional do Caparaó, lar do imponente Pico da Bandeira.

Quem leva a gente nessa aventura?

É a galera da Bicho Grilo Expedições, comandada pelo fera Patrick Martins Castelo. Com mais de 20 anos de experiência nas costas (e muitas montanhas no currículo!), Patrick é referência quando o assunto é aventura no Espírito Santo.

Se tem alguém que conhece cada cantinho do Caparaó, é ele!

Patrimônio da Penha: o cantinho mais aconchegante do ecoturismo capixaba

Se Patrimônio da Penha ainda não está no seu radar, pode colocar agora! Esse distrito de Divino de São Lourenço é o verdadeiro portal para quem ama natureza, trilhas, cachoeiras e aquele clima de cidadezinha acolhedora.

Com a Bicho Grilo Expedições, o visitante tem o privilégio de explorar o famoso Circuito das Cachoeiras de Patrimônio da Penha. Resultado? Quedas d’água incríveis, paisagens de filme e histórias locais que deixam qualquer trilheiro de coração cheio.

Partiu Pico da Bandeira?

Patrimônio da Penha ainda tem outra vantagem: ele fica coladinho na portaria de Pedra Menina, uma das entradas do Parque Nacional do Caparaó. Ou seja, é o ponto de partida perfeito para quem quer encarar a subida até o lendário Pico da Bandeira — o terceiro ponto mais alto do Brasil!

A Bicho Grilo Expedições monta roteiros que misturam momentos de paz (nas vilas e cachoeiras) com muita aventura nas trilhas da montanha. Quer coisa melhor?

Muito além das trilhas: uma cultura de montanha

O que a Bicho Grilo Expedições propõe vai além de colocar a mochila nas costas e sair andando. A ideia é viver a montanha de verdade, respeitando a natureza, valorizando os produtores locais e cuidando da nossa saúde em cada passo. E o mais legal: cada roteiro é feito sob medida!

Seja você um trilheiro de primeira viagem ou já um veterano, o Patrick e sua equipe adaptam a experiência para o seu perfil — e foi exatamente assim com a nossa equipe durante as gravações da minissérie GuiaFlix.

Quer ver como foi essa aventura? Assista abaixo ao episódio 3, e os demais também! Estão cheios de conexão, cachoeiras e histórias boas para contar!

Acesse o perfil oficial: @bichogriloexpedicoesoficial

📞 Contato: (27) 99661-4429