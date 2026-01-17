Paraíso escondido em Itapemirim: Conheça a Praia do Aghá

O litoral sul do Espírito Santo guarda tesouros que muitas vezes passam despercebidos pelo turismo de massa. Um desses refúgios é o destaque do primeiro episódio da série “Conheça o Espírito Santo”, produzida pelo Guia A. Desta vez, a equipe desembarcou na Praia do Aghá, em Itapemirim, revelando um cenário que mistura beleza e tranquilidadea.

Focada em mapear os cantos mais especiais do município nesta primeira temporada, a série apresenta o Aghá como a opção ideal para quem deseja fugir da rotina agitada. O local é marcado pela sombra das castanheiras e por águas com temperatura agradável, criando o ambiente perfeito para o descanso.

Apesar do cenário paradisíaco, a matéria alerta que visitar a Praia do Aghá requer preparação. Por ser uma praia com características desertas, não há estrutura comercial, como quiosques ou restaurantes. O “checklist” do Guia A orienta os visitantes a levarem seus próprios suprimentos (comida e bebida) e, fundamentalmente, sacolas para recolher todo o lixo produzido, preservando o ecossistema local.

Atenção aos banhistas

Outro ponto de destaque na reportagem é a segurança. Diferente de praias rasas, o mar no Aghá possui um declive acentuado logo na entrada (água de tombo), o que faz com que afunde rápido. A recomendação é ter cautela redobrada no mergulho, especialmente com crianças e idosos.

Trilha e visual panorâmico

Para quem gosta de explorar além da areia, o episódio traz uma dica valiosa: caminhar em direção ao sul da praia. Uma trilha pelas pedras oferece uma vista privilegiada do Monte Aghá, cartão-postal da região, e permite avistar as praias vizinhas, Gamboa e Martins.

Assista o episódio completo, com imagens exclusivas deste refúgio capixaba, já está disponível, convidando turistas e moradores a redescobrirem as belezas de Itapemirim. O projeto conta com o apoio especial da Prefeitura Municipal de Itapemirim.