Horóscopo do dia: quinta-feira (09.05.24)

O comportamento dos taurinos pode parecer inflexível e egoísta, pois eles seguem seus objetivos sem se preocuparem com as necessidades dos demais, com as mudanças das circunstâncias ou com o que acontece a sua volta. Mas é isso que lhes permite continuar alegremente na sua organizada rotina diária.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade marcante. Alcançará sucesso nas carreiras ligadas ao grande público. Não é apegado as coisas matérias, pois tem vocação para ajudar os mais necessitados. É correto, solícito e enérgico.

Alerta

Os nativos de Gêmeos passam o dia no alerta e a indicação é para manter a rotina no trabalho e vida pessoal. Não entre em discussões com seu par afetivo. Finanças neutras, gastos somente de primeira necessidade. Saúde em leve baixa.

Áries – Fase que terá vantagens nos negócios, associações comerciais, compras, viagens e iniciativas que trarão lucros. Procure se adaptar as mudanças no lar. O Sol promete vitalidade. Amor poderoso. C. 462 M. 1634

Touro – Otimismo em alta na profissão que vem com excelentes mudanças. Lucros imediatos para os que tem seu próprio negócio. Apenas seja paciente com familiares de Libra e Peixes. Amor com paixão. C. 351 M. 4223

Gêmeos – O dia é de alerta, se cuide além do Sol, hoje a Lua também o desfavorece. Desavenças na profissão. Adie qualquer tipo de mudança. Atenção com a saúde, evite a ansiedade. Amor difícil. C. 984 M. 2017

Câncer – Período de equilíbrio no trabalho, com chances de receber apoio a novos compromissos financeiros. Tranquilidade em seu lar. Conquista importante em relação aos negócios. Amor fascinante. C. 520 M. 7581

Leão – Você vive um período de sucesso profissional e chances de iniciar novo projeto de negócio. Surpresas na área financeira, ganhos extras. Alegria com a família e superação de desavenças. Amor ardente. C. 297 M. 0158

Virgem – Dia de vantagens no trabalho e negócios. Conseguirá realizar novos projetos, compras, viagens e mudanças no lar. Emoções forte no coração, com carinhos do seu amor. Organismo com vitalidade. C. 174 M. 9706

Libra – A fase indica a necessidade de colaborar com pessoas do setor profissional. Pode haver pequeno contratempo, não leve adiante as discussões. Seu amor e a família estão em harmonia. Evite novos gastos. C. 646 M. 5365

Escorpião – A influência do Sol e Vênus no seu signo oposto é sinal de vitórias no setor profissional. Terá apoio de pessoa influente. Algo especial em família. Saúde perfeita. Saia para compras. Amor em destaque. C. 835 M. 3193

Sagitário – Nesta fase o recado é para cuidar da saúde, um check-up trará maior segurança. Aceite colaboração nos negócios e amplie seu trabalho. Conseguirá superar obstáculos com Gêmeos e Virgem. Amor ciumento. C. 909 M. 0683

Capricórnio – Os astros brilham para o seu lado trazendo a solução de vários problemas profissionais. Lucro em trabalho extra. Amor com acertos de convivência, dê o primeiro passo para a harmonia. C. 203 M. 7879

Aquário – Período que estará envolvido nos assuntos da família, pode pensar em compra, venda, reforma e mudança de residência. Boas novidades nas finanças. Surpresas no amor. Evite exageros alimentares. C. 559 M. 2470

Peixes – O ambiente de trabalho esta em paz, isto é, existe colaboração de todos nos seus projetos do lar. As finanças caminham para a estabilidade. Amor poderoso. Saia para compras. Conte com Touro. Dia feliz. C. 411 M. 6942