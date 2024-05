Horóscopo do dia: quinta-feira (16.05.24)

Os nascidos sob o signo de Touro têm como perspectiva a estabilidade no que diz respeito à profissão e não gostam de mudanças drásticas ou repentinas. Na verdade, preferem até que a vida transcorra de forma rotineira e previsível. A filosofia deste signo da Terra é muito simples: primeiro crie raízes, depois cresça. O taurino típico é uma pessoa super prática e precisa alcançar o sucesso material para poder apreciar o real prazer de viver.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa preparada para o futuro devido a sua energia mental. Sabe como poucos apreciar as coisas boas da vida. A presença da família e amigos serão constantes durante sua existência. Criativo, simpático e arrojado.

Alerta

Os nativos de Virgem passam o dia no alerta, e o bom senso deve prevalecer nesta fase negativa. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Procure conter a pressa e não se irrite com seu par afetivo. Saúde neutra.

Áries – Você passa por um bom momento no lar e no trabalho, então não vacile nas decisões financeiras. Possibilidade de mudanças nos negócios e parcerias com Sagitário e Aquário. Amor otimista. Tente na loteria. C. 173 M. 2635

Touro – Hoje você terá a presença marcante de Mercúrio no seu signo. Ideias lucrativas e chances de melhorar os ganhos. Positivo para compras, viagens e renovação do trabalho. Apoio da família. Amor provocante. C. 654 M. 1392

Gêmeos – A fase pede atenção com as finanças e organização no trabalho. O Sol, só o protegerá no próximo dia 20, falta pouco, então use de paciência. Não faça nenhum gasto exagerado. Amor confuso. C. 020 M. 9408

Câncer – Período que não faltará sucesso, saúde, paz e progresso em sua via. Mudança importante no trabalho e vida familiar. Conte com apoio. Felicidade com o setor profissional. Amor muito tranquilo. C. 931 M. 5170

Leão – A Lua esta no seu signo e você se sente livre para realizar mudanças no trabalho, estudos e vida familiar. Vencerá os obstáculos, mas deve evitar os invejosos. Muita sensualidade, amor agradável. Saúde boa. C. 486 M. 3054

Virgem – Você passa pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações nas finanças. Evite criar problemas com a família, não discuta com Capricórnio e Gêmeos. Não se precipite no trabalho. Amor exigente. C. 847 M. 0919

Libra – Fase que deve ser perseverante nos negócios e trabalho. Encontrará dificuldades na relação com Virgem, Gêmeos e Peixes. No amor, a pessoa amada compensa com carinhos. Colaboração da família. C. 201 M. 4240

Escorpião – Ótimo dia para mudanças no trabalho e negócios. Esperanças que se renovam na vida profissional. Conseguirá o apoio que esta precisando. Novidades no seu lar. Amor com harmonia. C. 475 M. 3389

Sagitário – Dia positivo para renovar os negócios, abrir frentes de trabalho e realizar viagens. Explore seus dons de comando, sua perseverança trará o sucesso. Conseguirá desfazer problemas da família e do amor. C. 317 M. 1565

Capricórnio – A fase indica aberturas para mudar os negócios e assumir novos trabalhos. Chances de melhorar os ganhos e resolver problemas da família. Reconciliação com Sagitário e Virgem. Amor surpreendente. C. 082 M. 7604

Aquário – Período que terá oportunidade de ganhar mais, acertar problemas domésticos e mudar os negócios. Pode sair para compras de uso pessoal. Procure um nutricionista. Amor elevado. C. 598 M. 6723

Peixes – Dia de novidades em família, você se sente capaz para resolver os problemas financeiros do seu lar. Notícia importante sobre a vida afetiva, vem carinhos e boa convivência. Tente na loteria. C. 169 M. 0896