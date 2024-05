Horóscopo do dia: segunda-feira (06.05.24)

Touro tem uma natureza essencialmente sensual, mas o ciúme e a possessividade vão tomando conta da intimidade e tudo pode terminar em sérios conflitos. Depois de algum tempo o envolvimento pode levá-lo à infelicidade, às frustrações e também às tensões, mas caso se controle cada minuto na intimidade o taurino, tira proveito dos seus gestos e atos para poder curtir a relação com a pessoa amada.

Quem nasceu hoje

Está preocupado em ajudar os mais necessitados. Sabe de sua capacidade e nunca se entrega diante do primeiro obstáculo. Os trabalhos em equipe e com o público trarão satisfação pessoal. É organizado, talentoso e observador.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 18h43, e os astros aconselham rotina e pensamentos positivos durante este período. Após este horário os cuidados serão dos taurinos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Seu astral esta em baixa nos gastos e novos negócios. É o seu alerta, até às 18h43. Fique na rotina. Pode ter dores de cabeça e até uma certa melancolia. Amor equilibrado. A noite tudo volta ao normal. C. 664 M. 9370

Touro – Você terá um bom dia, mas organize o trabalho, negócios e vida familiar. Seu alerta tem início as 18h43, cuide da saúde e não abuse na alimentação. Os negócios e o amor continuam em alto astral. C. 490 M. 2521

Gêmeos – Nesta fase os astros trazem uma série de problemas no trabalho. Evite novos gastos e não inicie negócios. Atenção especial com a vida familiar. Procure ser mais atencioso com todos. Amor exigente. C. 158 M. 7940

Câncer – Período em que as notícias sobre o trabalho e negócios são as melhores possíveis. Pode aceitar apoio e parceria profissional. Positivo para viagens e dar apoio à família. Relaxe com seu amor. C. 974 M. 3616

Leão – Dia que pode iniciar novos negócios, acertar parceria e mudar o rumo do trabalho. Não tenha receio de realizar mudanças. Conte com a família. Vida sentimental com acertos de convivência. C. 541 M. 8082

Virgem – Dia que pode acontecer uma grande mudança na vida profissional. A presença de Vênus e do Sol na sua nona casa traz realização de sonhos e acertos financeiros. Lar com apoio. Pode viajar. Amor total. C. 817 M. 4763

Libra – A família procura estimular a sua vontade de mudar os negócios e o trabalho. Apesar das lutas conseguirá organizar as finanças. Deve ter muita paciência com a pessoa amada, vem ciúmes. C. 289 M. 1195

Escorpião – Você passa por um período de mudanças no trabalho e aberturas profissionais. Aproveite e aceite apoio de Aquário, Câncer e Touro. Pode sair para compras e fazer negócios com a família. Amor ideal. C. 767 M. 4843

Sagitário – Dia que estará envolvido nos assuntos da família, precisará colaborar com Gêmeos e Peixes. Relaxe, organize os negócios, há chances de resolver o setor financeiro. Dê atenção ao seu amor. C. 393 M. 2356

Capricórnio – O prazer de fazer o que gosta deve falar mais alto. Pode faturar um dinheiro extra. Boas notícias da família. Positivo para compras e visitas. Alegrias no amor. Tente na loteria. C. 428 M. 5432

Aquário – Os problemas domésticos devem ser resolvidos com rapidez. Saia para compras, mudanças no lar e negócios imobiliários. Dia sossegado com seu amor, que esta mais apaixonado. Encontros proveitosos. C. 108 M. 8716

Peixes – A Lua no seu signo traz criatividade para os negócios. Colaboração de amigos, sócios ou superiores. Poderá receber proposta para novos compromissos profissionais. Amor paciente, vem paixão. C. 931M. 7209