Horóscopo do dia: segunda-feira (13.05.24)

Touro é um signo da Terra, de natureza fixa, por isso ninguém consegue ser mais parado do que o nativo deste signo. Pode ser que seja exagero, mas a verdade é que o taurino precisa de alguma forma de segurança material para sentir que tem o controle absoluto da situação, mesmo que para isso seja obrigado a se controlar mais em seus gastos.

Quem nasceu hoje

Conseguirá êxito em todas as atividades que exercer. Tem um grande amor pelo lar e familiares. Procure não se descuidar do aspecto físico, mantenha-se em boa aparência. Terá inclinação para estudos superiores. Cativante, inteligente e fiel.

Alerta

Os leoninos começam a semana no alerta, e os astros indicam a rotina para não ter perdas no trabalho. Cuidado com negócios fora de sua área de atuação. Não deixe que o excesso de ciúmes interfira na vida afetiva. A saúde inspira atenção.

Áries – Fase que resolverá com facilidade as questões financeiras da família e até pensar em negócios imobiliários. Boas energias na vida afetiva, que toma rumos de compreensão. Cuide da aparência. C. 876 M. 4024

Touro – Nesta fase você deve se preparar para ganhar mais, resolver assuntos do trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. Terá grande melhora a partir do dia 16, quando Mercúrio estará no seu signo. C. 282 M. 5343

Gêmeos – A influência pede que tenha paciência, o Sol só estará no seu signo a partir do dia 20. Tenha mais fé e não saia da rotina. Desfavorável para compras, viagens e mudança no lar. Cuide da saúde. C. 761 M. 1628

Câncer – Excelente dia para sua vida profissional, aproveite o clima de sucesso e resolva as questões financeiras. Apenas, paciência com Leão, evite negociar com nativos de Gêmeos. A vida amorosa garante carinhos. C. 515 M. 9537

Leão – O dia é de alerta, a Lua traz um certo mau humor, portanto fique na rotina. Não discuta e nem tente realizar mudanças no seu trabalho e também nos negócios. A pessoa amada esta meio distante. C. 019 M. 9051

Virgem – Fase que pode investir em mudanças no trabalho e garantir novos ganhos. Você esta bem astrologicamente, aproveite para ir às compras, negociar e viajar. Dê mais apoio à família. Amor estável. C. 668 M. 7855

Libra – Período que sente que terá o apoio que necessita nos negócios e para aumentar os ganhos. Sua criatividade vai surpreender trazendo equilíbrio familiar. Muito romantismo com a pessoa amada. C. 458 M. 2184

Escorpião – Você terá um bom dia no seu trabalho e negócios. Estará no auge do seu magnetismo pessoal e conseguirá afastar os problemas, inimigos e invejosos. Grandes alegrias no lar. Amor em paz. C. 209 M. 8376

Sagitário – Os contatos de negócios e o trabalho trazem o sucesso e progresso que busca. Há sinal de grandes mudanças em sua vida familiar. Use seu talento para conquistar a estabilidade financeira. Amor com ciúmes. C. 920 M. 0409

Capricórnio – Os astros trazem uma fase de muito trabalho e de progresso. Ousadia e entusiasmo não faltarão, com isso resolverá a maior parte dos problemas. Amor sensível. Tente na loteria. C. 339 M. 5710

Aquário – Nesta fase terá sim o apoio que necessita para resolver os problemas domésticos. Libere seu espírito de iniciativa e negocie à vontade, inclusive com mudanças no lar. Paixão estimulante. Cuide da saúde. C. 895 M. 3962

Peixes – Dia que você irá encarar sua vida profissional com muita firmeza. A fase é ótima para compras, viagens e início de negócios. As finanças voltam a crescer, aproveite. União no amor. Tente na loteria. C. 140 M. 6298