Brasil tem quatro pousadas entre as melhores do mundo; confira!

O Brasil brilhou na categoria melhores pousadas do prêmio Travellers’ Choice, do Tripadvisor, com quatro acomodações aparecendo no ranking! O reconhecimento é feito com base na avaliação dos hóspedes por meio da plataforma nos últimos 12 meses.

Abaixo, você confere um pouquinho mais sobre os destaques brasileiros e, mais abaixo, a lista completa com as 25 melhores:

Hotel Harmonia, Monte Verde

O quinto lugar ficou o Hotel Harmonia, em Monte Verde, no sul de Minas Gerais, já pertinho de São Paulo. Essa é uma opção aconchegante para quem busca sossego em meio às montanhas!

As acomodações são bem cuidadas, com quartos que unem o rústico ao conforto — lareira, banheira em algumas unidades e aquele clima de casa de campo que combina perfeitamente com o frio da serra.

A área comum também é charmosa, com jardim, espaços para descansar e bater um papo, além de um café da manhã caprichado, cheio de comidinhas frescas e caseiras. Há diárias a partir de R$ 650. Confira nossa lista das melhores pousadas em Monte Verde!

Pousada Gaia Viva, Igaratá

A próxima brasileira na lista é a Pousada Gaia Viva, em Igaratá, a 88 km da capital paulista, no 14º lugar. Cercada por muito verde e com vista para a represa, ela tem chalés charmosos e bem equipados, com cama confortável, varanda e alguns chalés com ofurô.

Mas o grande diferencial dessa acomodação é que ela é 100% pet friendly – mas não só isso! É tão preparada para receber os bichinhos de estimação que o lema por lá é: pousada para cães com humanos de estimação, rs. A área de recreação foi especialmente pensada para os animais curtirem com seus donos, é muito legal mesmo! Veja mais detalhes.

Pousada Recanto do Arraial, Arraial d’Ajuda

A Pousada Recanto do Arraial, Arraial d’Ajuda, na Bahia, ficou na posição 22 entre as melhores do mundo! Sou suspeita para falar desse destino charmoso – na minha opinião, é o lugar mais legal da região de Porto Seguro. Essa pousada fica perto do centrinho e com fácil acesso às praias.

Segundo os hóspedes, os quartos são bem organizados, com ar-condicionado e cama confortável. A área externa é um dos pontos altos, com uma piscina rodeada por muito verde e cantinhos ideais para relaxar depois de um dia quente de praia. Por lá, você encontra diárias a partir de R$ 666.

Pousada Borô, Gramado

Fechando a lista brazuca, está a Pousada Borô, em Gramado, na Serra Gaúcha! Localizada a cerca de 1,7 km do Centro de Gramado, a Pousada Borô, segundo seus hóspedes, oferece um ótimo café da manhã e quartos bem limpinhos e confortáveis.

O local tem quartos mais simples e em conta, além de outros com banheira e que acomodam famílias. A avaliação dela também é excepcional na Booking.com, com nota 9,6. Essa é uma opção de hospedagem de qualidade, a um preço acessível, cerca de R$ 300 em datas menos concorridas – ao menos por enquanto, rs.

Melhores pousadas do mundo

Confira abaixo as 25 melhores pousadas segundo os usuários do Tripadvisor:

Pinkcoco Uluwatu – Constant Surprises – For Cool Adults Only, Indonésia Sapa Centre Hotel, Vietnã Dar Ahlam Hotel, Marrocos The Toulson Court, Reino Unido Hotel Harmonia Monte Verde, Monte Verde Louisville Bourbon Inn, EUA Hillcrest Whitby, Reino Unido Dar El Mandar Farm, Marrocos Candleberry Inn on Cape Cod, EUA Abode Bombay, Índia The Berburry Hotel, Reino Unido Salerno Centro Bed Ana Breakfast, Itália Hare Nua, Ilha de Páscoa Pousada Gaia Viva, Igaratá Highcliffe House, Reuno Unido Camden Maine Stay Inn, EUA Pumba Private Game Reserve, África do Sul Fleur Du Soleil Luxury Guesthouse, África do Sul Hostal Vista Park Santa Clara, Cuba 1900 Inn on Montford, EUA Riad Abaca Badra, Marrocos Pousada Recanto do Arraial, Arraial d’Ajuda Sheeldy’s Doolin, Irlanda B&B Casa Camilla, Itália Pousada Borô, Gramado

