Dois hotéis all inclusive brasileiros ficam entre os melhores do mundo

Dois hotéis brasileiros foram destaque na lista dos melhores hotéis all inclusive do mundo no prêmio Travellers’ Choice, do Tripadvisor. O reconhecimento é feito com base na avaliação dos hóspedes por meio da plataforma nos últimos 12 meses. Abaixo você confere um pouquinho mais sobre os destaques brasileiros e mais abaixo a lista completa com os dez melhores avaliados.

O sexto lugar do ranking ficou com o Salinas Maceió All Inclusive Resort, localizado na capital alagoana! A cerca de meia hora de carro do centro da capital, o resort da famosa rede no Nordeste mantém os excelentes padrões do grupo, com quartos confortáveis e bem decorados e toda a estrutura de um all inclusive de respeito!

A programação para crianças, que não pagam até os 12 anos, é super completa, com monitoria, jogos e brincadeiras. Os adultos podem relaxar tranquilamente nas piscinas, no spa e aproveitar as aulas e atividades em grupo. Ao anoitecer, uma programação especial anima os hóspedes.

Esse resort em Maceió é pé na areia na Praia de Ipióca, com mar transparente em tons de turquesa, areia clara e muitos coqueiros que criam um cenário paradisíaco. As refeições e bebidas estão todas incluídas no sistema all inclusive.

Os hóspedes são só elogios nos comentários, tanto no Tripadvisor quanto na Booking.com, destacando o atendimento da equipe, o conforto e a organização das suítes e das refeições. Eles garantem: “o valor pago vale a pena”.

VilaVip Hotel Fazenda

Seguindo a lista, o sétimo lugar no prêmio foi do VilaVip Hotel Fazenda! Sucesso em Serra Negra, o hotel está entre os melhores hotéis fazenda de São Paulo, e é um dos poucos que oferecem diárias all inclusive, com todas as refeições e bebidas inclusas. Além de comer muito bem, os hóspedes têm acesso a uma gama de comodidades e atividades de lazer. As acomodações são confortáveis e o frigobar também é liberado!

Piscinas aquecidas e climatizadas, lago para pesca esportiva, fazendinha com vários animais e passeios a cavalo, sauna úmida, campos de futebol e vôlei, playground, sala de jogos, redário, academia e vários jardins com espaços para apreciar a natureza.

Quanto ao cardápio do bar da piscina, há uma variedade de petiscos servidos ao longo do dia, como pão de queijo, batata frita, isca de peixe, fraldinha grelhada, pastéis, crepe suíço, sorvetes, além de bebidas alcoólicas como cerveja e drinks, e não alcoólicas como sucos e refrigerantes, entre outras delícias. Isso sem mencionar as refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, com o buffet diversificado do restaurante principal.

Veja a lista dos 10 melhores hotéis all inclusive segundo o Travellers’ Choice:

Fonte: Melhores Destinos

