Espírito Santo tem dois hotéis fazenda entre os melhores do país

Os hotéis fazenda são uma ótima opção de hospedagem, principalmente para aqueles viajantes que amam encontrar tudo o que precisam dentro do próprio hotel. Além das inúmeras atividades, eles costumam oferecer muita comida boa e quartos confortáveis bem pertinho da natureza.

No Brasil é possível encontrar excelentes opções para todos os gostos e bolsos. Sendo assim, o site de turismo “Melhores Destinos”, realizou uma pesquisa entre seus leitores para saber quais são os melhores hotéis fazenda do Brasil. De acordo com o site, ao todo, mais de 26 mil pessoas participaram da pesquisa.

Para chegar ao ranking, cada leitor avaliou as hospedagens em que já ficou e deu uma nota de 1 a 10 nas categorias conforto e gastronomia. De acordo com o resultado, dois hotéis fazenda que ficam no Espírito Santo aparecem na lista entre os dez melhores do país.

Hotéis fazenda do ES que estão entre os melhores do país:

Hotel Fazenda Flamboyant

O Hotel Fazenda Flamboyant fica em Guarapari, a 60 km de Vitória. É um resort all inclusive que oferece uma experiência única aos hóspedes que desejam conhecer a vida rural do Espírito Santo.

Ele possui 8 opções de composição de quartos, 6 piscinas aquecidas, lago com muitas atividades, tirolesa e fazendinha. Tudo isso cercado por uma paisagem de tirar o fôlego! A estrela da casa é a equipe de recreação, que fica das 9h às 22h todos os dias sempre disposta a divertir crianças e adultos!

O hotel possui uma área verde com mais de 100 hectares, onde você pode fazer caminhadas, cavalgadas, pescarias, passeios de charrete, etc. Além disso, o hotel ainda possui várias opções de atividades físicas e atividades calmas e relaxantes.

Foto: Divulgação

Hotel Fazenda China Park

O Hotel Fazenda China Park está localizado em Domingos Martins, a 1 hora da capital do Espírito Santo, Vitória. Ele possui um teleférico com 45 cadeiras e 1,2 km de extensão; arvorismo, fazendinha e um parque aquático com toboáguas e piscina aquecida, bem nas colinas da Pedra Azul. Conta com uma tirolesa de 107m de altura e 669m de extensão. Em um minuto, a atração permite cruzar o hotel em uma velocidade de até 65 km/h apreciando toda a vista aérea e a beleza da região.

O parque aquático é formado por 07 piscinas, com diferentes profundidades, dois toboáguas, uma rampa com cachoeira artificial e vários brinquedos para crianças.

Foto: Divulgação