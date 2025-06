Hospedagens perfeitas para um Dia dos Namorados inesquecível

Se você quer surpreender no Dia dos Namorados, que tal trocar o jantar tradicional por uma experiência a dois em um lugar inesquecível? Com opções que vão de chalés charmosos a pousadas pé na areia, selecionamos hospedagens perfeitas para quem busca romance, sossego e um cenário digno de filme. Prepare-se para criar memórias que vão durar muito além do 12 de junho.

Hospedagens para o Dia dos Namorados

Pousada Casa do Lago, Pedra Menina

A Pousada Casa do Lago é um refúgio romântico a apenas 3km do Parque Nacional do Caparaó. A hospedagem conta com bangalôs exclusivos com hidromassagem, ofurô e muito mais. Cada bangalô oferece uma experiência única de conforto e exclusividade. É uma opção perfeita para relaxar e se desconectar em meio à natureza, além de ser um destino super romântico! A Casa do Lago também conta com um restaurante onde oferecem fondues e pizzas na lenha, acompanhados de vinhos selecionados da adega da casa. O espaço fica em um dos pontos mais altos de Pedra Menina, a 1400 m de altitude.

Chalé Vista da Serra, Cachoeiro

Foto: Reprodução Instagram @chalevistadaserra_

Localizado em Alto São Vicente, no interior de Cachoeiro, o Chalé Vista da Serra proporciona uma experiência única para os amantes da natureza e para quem deseja contemplar o horizonte em total tranquilidade. Com uma estrutura aconchegante e completa, o espaço conta com dois quartos, dois banheiros, uma cozinha equipada e sala de estar. Além disso, diferenciais que fazem a estadia ainda mais especial, como hidromassagem, sauna e uma área de fogueira ideal para relaxar ao cair da noite. Itens que tornam a estadia mais romântica e aconchegante.

Cabana Cachoeira, Domingos Martins

ACabana Cachoeira é um verdadeiro paraíso escondido. O melhor é o som das águas correndo pela cachoeira ao lado da cabana. Dessa forma cria uma atmosfera mágica e relaxante, perfeita para quem deseja se desconectar do mundo e se conectar ainda mais com o parceiro. As cabanas são equipadas com lareira, hidromassagem e varandas com vista privilegiada para a floresta, criando um cenário acolhedor. Tomar um café da manhã especial na varanda, respirar o ar puro das montanhas e terminar o dia com um vinho ao lado da lareira são experiências que tornam a estadia ainda mais inesquecível.

The Nook, Domingos Martins

Foto: Reprodução Instagram

Trata-se de um glamping de luxo no estilo domo geodésico. Ou seja, uma estrutura moderna e sustentável que oferece uma experiência única de imersão na paisagem exuberante da região. O empreendimento combina o melhor dos dois mundos: o requinte de uma hospedagem cinco estrelas e a sensação de liberdade proporcionada pelo camping ao ar livre.

Com uma arquitetura futurista e minimalista, o domo oferece conforto e sofisticação em meio às montanhas. Os hóspedes podem desfrutar de uma vista panorâmica exclusiva, graças à estrutura transparente, que integra a natureza ao ambiente interno, sem perder o aconchego de uma infraestrutura de alto padrão.

Woody Cabanas, Marechal Floriano

As cabanas da Woody ficam em meio a uma pequena floresta e tem paredes de vidro, o que faz você se sentir realmente imerso na natureza. Além disso, nos arredores da hospedagem têm outras atrações à parte. No terreno ao lado de onde as cabanas estão localizadas, há um incrível labirinto verde e também uma vinícola, que podem ser visitados pelo público.

Cabana Terra Nossa, Marechal Floriano

Foto: Reprodução / Instagram @cabanaterranossa

A Cabana Terra Nossa está localizada entre Marechal Floriano – ES e Pedra Azul. Ou seja, não faltam belezas e atrações ao redor. O ambiente é moderno, todo equipado com cama King Size, Smart Tv, lareira ecológica, banheiro luxuoso e cozinha privativa. Além disso, o charme da Cabana fica ainda mais completo com uma banheira de hidromassagem que tem vista direta para as montanhas.



Aliás, toda a área da Cabana proporciona uma conexão com a natureza, já que fica ao lado de um lago e cercada de muito verde. Ainda, a parte externa conta com um espaço aconchegante com lareira à lenha, mesa para café da manhã e espreguiçadeiras. Então, não é o cenário perfeito para dias tranquilos e para momentos a dois?! Além disso, os hóspedes podem pegar bikes emprestadas para fazer passeios pela região.

Glamping Pedra Azul fica em Domingos Martins

O Glamping Pedra Azul fica na Rota do Carmo, no Distrito de Aracê e oferece uma estadia inesquecível em meio à natureza. Esse conceito de hospedagem também é sinônimo de conforto, sofisticação e natureza, uma espécie de acampamento de luxo.

A diária para casal custa R$ 1.900, incluído o menu natureza, que é uma degustação de café da manhã. Além disso, os hóspedes são recepcionados com um elegante kit de amenidades incluindo produtos da Avatim. O preço compensa o glamour e evita os famosos perrengues. Afinal, você não precisará levar ou montar uma barraca, nem ficar à mercê de procurar um local para o banho. Todas essas comodidades proporcionam uma experiência hoteleira diferenciada, onde o luxo se funde de forma harmônica com a beleza natural das montanhas capixabas, em meio a mata atlântica preservada.

Meu Ônibus Retrô, Domingos Martins

Foto: Divulgação

Agora, se a ideia é surpreender de verdade, que tal passar a noite em um ônibus retrô totalmente adaptado para oferecer conforto e charme? Em meio às montanhas de Domingos Martins, o Meu Ônibus Retrô é uma experiência única para casais que buscam algo diferente e encantador. Com uma decoração vintage, o ônibus conta com cama king-size, hidromassagem e até um deck privativo com vista para um cenário deslumbrante. É como se vocês embarcassem em uma viagem no tempo, mas sem abrir mão do luxo e do romantismo. Perfeito para quem ama um toque de nostalgia e quer criar memórias inesquecíveis.

