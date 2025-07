Quatro cabanas para se hospedar com charme e aconchego nas montanhas

As montanhas do Espírito Santo formam um cenário de tirar o fôlego e encantam turistas de diversas partes do mundo. Sendo assim, cada vez mais, as pessoas querem achar um cantinho aconchegante para curtir este paraíso.

As cabanas são um tipo de hospedagem que vêm ganhando espaço no coração dos capixabas que desejam viver uma experiência mais tranquila, acolhedora e intimista. Essa é uma nova maneira de experimentar a exuberância da natureza, sem renunciar aos mimos de um hotel, com uma hospedagem sofisticada e rústica ao mesmo tempo, em meio à natureza.

Então, se você é uma delas, se liga nas dicas de três cabanas surpreendentes para conhecer nesta região do ES. Confira!

Cabanas charmosas nas montanhas:

Cabana Cachoeira

A Cabana Cachoeira fica dentro de uma área de mata em Domingos Martins – ES. O principal destaque, como o nome já diz, é que a pousada tem uma cachoeira privativa e exclusiva. Além disso, também possui jacuzzi com hidromassagem na área externa.

Woody Cabanas

Nas montanhas de Marechal Floriano – ES, a hospedagem Woody Cabanas é uma das opções que têm atraído turistas de diversas regiões. As cabanas da Woody ficam em meio a uma pequena floresta e tem paredes de vidro, o que faz você se sentir realmente imerso na natureza. Além disso, nos arredores da hospedagem têm outras atrações à parte. No terreno ao lado de onde as cabanas estão localizadas, há um incrível labirinto verde e também uma vinícola, que podem ser visitados pelo público. Veja.

The Barn

O The Barn é um refúgio em meio a natureza, localizado no Vale do Tabocas, em Santa Teresa. Fica cerca de 15 min de distância do Centro. Atualmente são três cabanas. Duas cabanas de estrutura de container marítimo e revestidas de madeira e uma de tijolos ecológicos. Elas são ideais para 2 pessoas, mas 3 pessoas podem se acomodar facilmente e a TreeHouse é ideal para 2, mas até 4 podem se hospedar.

O funcionamento é no estilo AirBNB, onde os hóspedes levam tudo que desejam consumir. E para maior comodidade, são disponibilizadas para compra dentro das cabanas: água extra, vinho, cerveja, pão de queijo, chocolate e outros.

Cabana Terra Nossa

A Cabana Terra Nossa está localizada entre Marechal Floriano – ES e Pedra Azul. Ou seja, não faltam belezas e atrações ao redor. O ambiente é moderno, todo equipado com cama King Size, Smart Tv, lareira ecológica, banheiro luxuoso e cozinha privativa. Além disso, o charme da Cabana fica ainda mais completo com uma banheira de hidromassagem que tem vista direta para as montanhas.

Aliás, toda a área da Cabana proporciona uma conexão com a natureza, já que fica ao lado de um lago e cercada de muito verde. Ainda, a parte externa conta com um espaço aconchegante com lareira à lenha, mesa para café da manhã e espreguiçadeiras. Então, não é o cenário perfeito para dias tranquilos e para momentos a dois?! Além disso, os hóspedes podem pegar bikes emprestadas para fazer passeios pela região.

