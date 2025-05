Santa Jazz 2025: ainda não tem onde ficar? Veja dicas de pousadas

Com 70% dos quartos de hotéis já ocupados para o aguardado Santa Jazz 2025, a charmosa cidade de Santa Teresa espera receber um grande movimento de turistas no final de semana de 13 a 15 de junho. Por conta da demanda alta e para ajudar os amantes do jazz e do clima das montanhas capixabas, listamos 13 dicas de hotéis, pousadas e casas de temporada que ainda têm vagas para o final de semana do evento. Os ingressos podem ser adquiridos no site LeBillet (https://lebillet.com.br/event/2159/santa-jazz-2025-13-junho-Santa-Teresa-ES).

Há opções para quem prefere ficar mais perto do centro da cidade e também para quem quer descansar em meio à natureza e ao clima bucólico que a região dos imigrantes oferece. Mas é importante se adiantar e não deixar a reserva para a última hora, pois as vagas se esgotam com muita facilidade.

A 12ª edição do Santa Jazz reúne atrações nacionais e internacionais, com destaque para cinco artistas dos Estados Unidos, como Mike Stern, José James e Samantha Antoinette. O evento mescla apresentações gratuitas e pagas e traz nomes consagrados do jazz, blues e bossa nova, como Claudio Dauelsberg, Derico e Artur Menezes. Além da programação musical, o festival oferece estrutura coberta, praça de alimentação, vinhos e cervejas artesanais, promovendo uma verdadeira imersão musical na Terra dos Colibris.

Confira a lista de hospedagens que ainda têm vagas para o final de semana do Santa Jazz 2025:

Casas do Serafim

Contato: (27) 99975-2140

Ecopousada Garten Haus (2,5 km do Parque de Exposições)

Contato: (27) 99871-1250

Chalés Bela Vista

Contato: (27) 99967-5925

Recanto Caravaggio (Casa no Caravaggio – 800m da rampa de voo livre)

Contato: (27) 99742-7380

Rede social: @recantocaravaggio

Pousada Vita Verde

Contato: (27) 99974-7900 (via WhatsApp)

Observação: Não recebe crianças e pets

Sítio Casa Gialla

Circuito Caravaggio (próximo à Casa dos Espumantes)

Contato: (27) 99984-6734

Disponível: Casa para até seis pessoas.

Hotel Bella Montagna

Contato: (27) 99629-9931

Refúgio Garden Cabanas (Condomínio ao lado da Vinícola Tomazzeli)

Contato: (27) 99856-3518

Disponível: Cabanas para casal.

Chalés Família Merolena (Circuito dos Colibris)

Contato: (27) 98117-9100 / 99257-6141

Rede social: @chales_familiamerolena

Disponível: Chalé para até seis pessoas.

Sítio Juara

Contato: (27) 99998-7257

Rede social: @sitio_juara

Disponível: Suíte para casal.

Casa Vila Fardin

Contato: (27) 99884-1818

Disponível: Suíte para casal.

Pousada Casa no Sítio (Circuito Caravaggio)

Contato: (27) 99992-8080

Rede social: @pousadacasanositio

Disponível: Chalés casal, chalés para até quatro pessoas e chalé com hidromassagem.

Sítio Paraíso

Contato: (27) 99856-3518

Disponível: Casa com três suítes ou chalés para quatro pessoas.

