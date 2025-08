Descubra café com vista deslumbrante no Santuário de Anchieta

No alto do Santuário Nacional de São José de Anchieta, um espaço acolhedor encanta turistas, peregrinos e moradores da região. O Café do Santuário é do que uma cafeteria! É um local que oferece uma experiência sensorial completa que combina história, natureza, arquitetura e gastronomia.

A cafeteria fica em uma área lateral que antes não era acessível ao público. Com estrutura de forma suspensa, respeita os achados arqueológicos e garante a preservação integral da fachada do santuário.

Panorama único

O ambiente do Café do Santuário é um verdadeiro mirante natural. Situado sobre um deck panorâmico, permite uma ampla contemplação da cidade de Anchieta, incluindo a foz do rio Benevente e a imensidão do oceano. Ao cair da tarde, o pôr do sol presenteia os visitantes com uma das vistas mais belas do Espírito Santo. Dessa forma, tornando o local ideal para fotos, momentos de introspecção e encontros inesquecíveis.

Aberto de todos os dias da semana, o Café oferece um cardápio variado de lanches e petiscos. Com ambiente tranquilo e inspirador, é perfeito para compartilhar momentos com amigos, familiares ou para quem busca um tempo consigo mesmo, valorizando o silêncio e a contemplação.

A proposta vai além do simples ato de saborear um café! Ali, cada detalhe visa promover o bem-estar, convidando o visitante a desacelerar, respirar fundo e se reconectar com a espiritualidade e com a beleza do entorno.

Café do Santuário

A presença da cafeteria no Santuário de Anchieta representa uma nova etapa na integração entre patrimônio histórico e turismo sustentável. Ela agrega valor ao circuito religioso do Espírito Santo. Assim, impulsiona o fluxo turístico e reforçando a importância de experiências que respeitam a memória, a cultura e o meio ambiente.

Seja para uma pausa revigorante após a visita ao santuário ou para apreciar uma paisagem única em boa companhia, o Café do Santuário se firma como um destino imperdível para quem passa por Anchieta.

