Domingo imperdível em Guaçuí: conheça o Linus e Casa da Prata

Prepare-se para um domingo especial! O restaurante Linus e Casa da Prata vai oferecer um dia inteiro de entretenimento e boa gastronomia para você e sua família. Neste domingo, das 9h às 17h, o local se transformará em um ponto de encontro com diversas atrações para todas as idades.

O destaque da programação fica por conta do show ao vivo com a talentosa Mayara Barbosa, que promete embalar o seu domingo com muita música e alegria. Além da atração musical, o público poderá desfrutar de um delicioso churrasco, preparado com todo o sabor e qualidade que você merece. Para quem aprecia a culinária regional, o restaurante oferecerá um saboroso self-service no fogão a lenha, resgatando os sabores da nossa terra.

Para os amantes de um bom café, a cafeteria da Casa da Prata estará aberta com uma variedade de cafés especiais, perfeitos para acompanhar um bate-papo agradável ou um momento de relaxamento. E as atrações não param por aí! As crianças (e os adultos também!) poderão se encantar com a mini fazendinha, um espaço charmoso que proporciona um contato direto com a natureza e os animais. Já a Casa das Flores trará um toque de beleza e delicadeza ao ambiente, com diversas opções de plantas e flores.

Localizado próximo a Guaçuí-ES, a apenas 11km do centro da cidade, o Linus e Casa da Prata oferece o cenário perfeito para um dia de lazer em família ou entre amigos. Não perca essa oportunidade de aproveitar um domingo diferente, com boa música, comida deliciosa e diversas atividades em um só lugar.

Acompanhe o instagram do espaço para acesso a programação completa e mais opções: @linusecasadaprata