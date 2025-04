Pizzaria brasileira é eleita a melhor da América Latina

A Leggera Pizzeria Napoletana, de São Paulo, foi eleita pela segunda vez consecutiva como a melhor pizzaria da América Latina, pelo 50 Top Pizza 2025, considerado o “Oscar das pizzas”.

Entre as 50 premiadas na cerimônia que aconteceu no Instituto Italiano di Cultura do Rio de Janeiro, 24 são brasileiras. Além da Leggera Pizzeria, outras quatro pizzarias do país figuram no Top 10: A Ferro e Farinha, do Rio de Janeiro (4º); QT Pizza Bar e Pizza da Mooca, ambas de São Paulo (empatados em 5º ) e Unica Pizzeria, também da capital paulista (7º).

Em segundo lugar ficou a Ti Amo, de Buenos Aires (Argentina), seguida da Allería, de Santiago (Chile).

As 11 primeiras pizzarias colocadas na lista 50 Top Pizza América Latina 2025 –uma a mais do que no ano passado– garantem acesso automático ao ranking das 100 Melhores Pizzarias do Mundo.

Criado em 2017 na Itália, o 50 Top Pizza é considerado um dos melhores guias de pizzarias artesanais do mundo. A votação acontece anualmente e é feita por um júri de inspetores anônimos que avaliam não apenas o sabor das pizzas, mas também a qualidade dos insumos utilizados, a combinação dos ingredientes, o design do ambiente e a experiência do cliente, incluindo atendimento, tempo de espera e serviço.

As melhores melhores pizzarias brasileiras no 50 Top Pizza 2025 da América Latina

1º Leggera Pizzeria Napoletana— São Paulo (SP)

4º Ferro e farinha— Rio de Janeiro

5º Empate: QT Pizza Bar—São Paulo (SP) e Pizza da Mooca—São Paulo (SP)

7º Unica Pizzeria— São Paulo (SP)

11º Veridiana— São Paulo (SP)

15º Grazie— Maceió (AL)

16º Capricciosa— Rio de Janeiro (RJ)

18º Baco Pizzaria— Brasília (DF)

21º Coltivi— Rio de Janeiro

23º Grazie Napoli— Santo André (SP)

24º Luigia— Foz do Iguaçu

26º Quintal 333— Governador Valadares (MG)

28º Di Bari Pizza- São Paulo

32º Otto e Mezzo Pizza Verace- Bento Gonçalves (RS)

33º Frasca Pizzeria Napoletana – Carlos Barbosa (RS)

35º Vinny´s—Brasília (DF)

36 º Bento Pizzaria—Rio de Janeiro (RJ)

37º Pizza di Casabona— Santos (SP)

42º Ella Pizzaria — Rio de Janeiro (RJ)

43º Piccola Fattoria- Rio de Janeiro (RJ)

45º Wilma´s Pizza— Ourinhos (SP)

48º Le Mani Pizza Napoletana— Passo Fundo

49º Vallino Pizzeria Napoletana— Domingos Martins (ES)

50º Ciao— Porto Alegre (RS)