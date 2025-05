❄️ Roteiro de inverno: passeios para curtir o frio no Espírito Santo

O friozinho chegou com tudo no Espírito Santo, e com ele, aquela vontade irresistível de subir a serra, se aconchegar perto da lareira e curtir o clima romântico das montanhas capixabas. O estado tem opções incríveis para quem busca tranquilidade, gastronomia de primeira e contato com a natureza. Então, se você está pensando em dar um tempo da correria, aqui vão dicas certeiras de passeios para curtir o fim de semana gelado com muito estilo.

Domingos Martins: charme europeu

Domingos Martins é o destino clássico dos apaixonados pelo frio. O clima agradável, aliado às exuberantes paisagens, ao povo acolhedor e às comidas típicas, proporciona aos visitantes desde o conforto das montanhas, até os requintados pratos de origem europeia, especialmente alemã e italiana.

Com uma excelente infraestrutura em hotéis e pousadas, o local é hoje conhecido nacional e internacionalmente e recebe um grande número de turistas durante o ano, especialmente quando chega a temporada de inverno.

Venda Nova do Imigrante: agroturismo com sabor caseiro

Além de paisagens lindíssimas, Venda Nova é um convite ao turismo rural. No frio, nada melhor do que curtir um café colonial caprichado, experimentar queijos artesanais e vinhos locais.

Inclua no roteiro uma visita à Rota dos Lagos, que reúne cervejarias, restaurantes, laticínios e paisagens dignas de cartão-postal.

Castelo: cultura e montanhas

Castelo é daqueles destinos que surpreendem. Além do friozinho gostoso, a cidade tem atrações como a Fazenda do Centro, com 179 anos de história e um casarão tombado.

Ali pertinho, a Quinta dos Manacás oferece uma experiência gastronômica sustentável com pratos autorais feitos com ingredientes orgânicos da própria horta. Ideal pra quem quer turismo com propósito e sabores marcantes.

Alfredo Chaves: aventura e montanhas

Cidade com forte influência da colonização italiana, Alfredo Chaves é conhecida pela prática de esportes. A rampa natural de voo livre, procurada por ser propícia à prática de voo de asa-delta e de parapente, atrai turistas que buscam adrenalina em meio às montanhas.

Santa Teresa: natureza e aconchego

Conhecida como Terra dos Colibris, Santa Teresa faz parte da Rota Caminhos do Imigrante e a diversidade cultural é uma de suas marcas. Com forte influência dos imigrantes italianos, o município tem no Vale do Canaã um retrato histórico de sua colonização.

Para quem deseja curtir o friozinho da cidade, vale a pena conhecer as reservas Augusto Ruschi e Santa Lúcia e o Museu de Biologia Mello Leitão. Os pássaros típicos da região e principalmente os herbários com mais de sete mil orquídeas fazem do município um grande reduto de contemplação e preservação da natureza.

Brejetuba: tranquilidade e o melhor café do Brasil

Brejetuba é um refúgio ainda pouco explorado. Perfeita pra quem busca sossego, paisagens exuberantes e, claro, um dos melhores cafés especiais do Brasil.

Várias propriedades abrem para visitação, oferecendo experiências sensoriais, trilhas leves e até piqueniques entre os cafezais. Um passeio ideal para recarregar as energias.

