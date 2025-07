11 cidades históricas do Brasil que vão te fazer viajar no tempo

Do litoral ao interior, o Brasil é um verdadeiro mosaico de culturas e memórias reveladas em ruas de pedra, casarões coloniais, igrejas centenárias e festas populares que resistem ao tempo. As cidades históricas brasileiras constituem mais do que destinos turísticos: elas são guardiãs do patrimônio cultural e peças-chave do fortalecimento da economia criativa, da geração de empregos e da valorização da identidade nacional.

Por isso, a Agência de Notícia do Turismo lista 11 municípios que se destacam por seu valor histórico e pela contribuição ao turismo cultural no país. As localidades integram roteiros consolidados e atraem visitantes em busca de experiências autênticas, contato com o passado e manifestações artísticas ricas e diversas. Aliás, muitas dessas cidades fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento do Ministério do Turismo que orienta políticas públicas no setor.

Cidades históricas

Sendo assim, confira alguns dos destinos que representam a grade variedade do patrimônio histórico-cultural brasileiro:

1 – Ouro Preto (MG)

Patrimônio Mundial da Unesco, Ouro Preto é símbolo do barroco mineiro e do Ciclo do Ouro. Isso porque suas ladeiras preservam igrejas – ornamentadas pelo escultor Aleijadinho –, museus e casarões coloniais. Trata-se de um dos principais destinos turísticos históricos do Brasil.

2 – Olinda (PE)

Com seu centro histórico tombado pela Unesco, Olinda mistura arte, fé e tradição. Aliás, a cidade é conhecida por seu carnaval popular, ruas coloridas, ateliês de arte e rica herança religiosa e arquitetônica dos séculos XVI e XVII.

3 – Paraty (RJ)

Entre o mar e a serra, Paraty encanta com seu conjunto arquitetônico colonial conservado, ruas de pedra e forte vocação cultural. Sedia a Festa Literária Internacional (Flip) e mantém vivas tradições caiçaras, como a Festa do Divino.

4 – São Luís (MA)

Cenário de um dos maiores acervos de azulejos portugueses da América Latina, o centro histórico de São Luís é Patrimônio da Humanidade. A cidade também proporciona o Bumba Meu Boi, manifestação folclórica reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

5 – Salvador (BA)

Primeira capital do Brasil, Salvador carrega influências africanas, indígenas e europeias. O Pelourinho, com suas igrejas e edificações coloniais, é o coração histórico da cidade, também conhecida por sua religiosidade e gastronomia típicas.

6 – Diamantina (MG)

Com rica herança do período da mineração no Brasil, principalmente no século XVIII, Diamantina se destaca pelas serestas e os circuitos dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Cultura e memória

7 – Goiás (GO)

Antiga Vila Boa, a cidade de Goiás preserva o legado do período colonial em meio ao Cerrado. Patrimônio Mundial, é berço da poetisa Cora Coralina e palco da Procissão do Fogaréu, uma das tradições religiosas mais emblemáticas do país.

8 – Alcântara (MA)

A poucos quilômetros de São Luís, Alcântara possui ruínas e palacetes que remontam ao período imperial. Aliás, a cidade preserva tradições afro-brasileiras e mantém viva a Festa do Divino, com forte apelo turístico e cultural.

9 – Recife (PE)

Além de centro econômico da região Nordeste do país, Recife é uma das cidades mais antigas do Brasil. Contudo, o bairro do Recife Antigo guarda construções históricas e oferece intensa programação cultural, como no Paço do Frevo e no Cais do Sertão.

10 – São João del-Rei (MG)

Com igrejas barrocas, pontes de pedra e um famoso trem turístico que liga à vizinha Tiradentes, São João Del-Rei respira história. Aliás, a cidade tem tradição musical centenária e celebrações religiosas que atraem milhares de visitantes.

11 – Manaus (AM)

No coração da Amazônia, Manaus reúne natureza exuberante e patrimônio histórico. A cidade abriga o Teatro Amazonas – ícone do Ciclo da Borracha – e um centro histórico com várias construções neoclássicas. Manifestações culturais amazônicas, como o Festival de Parintins, reforçam a importância turística da cidade.