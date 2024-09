7 praias paradisíacas para visitar no Sul do ES neste feriado

Quando se fala em belezas naturais, não dá para não lembrar do Espírito Santo e da sua variedade de municípios com belíssimos lugares para aproveitar. Dessa forma, com mais um feriado se aproximando neste sábado (07), os capixabas e turistas têm a oportunidade de conhecer novos lugares no Estado.

A boa notícia é que não é preciso ir muito longe para encontrar ótimas opções de praias para visitar no Sul do ES. Portanto, aproveita essa seleção que o Guia A preparou e planeje agora o seu próximo destino.

Descubra praias para visitar no Sul do ES:

– Praia de Santa Helena em Iriri

Foto: Secretaria de Turismo de Anchieta

A Praia de Santa Helena fica mais afastada do centro de Iriri e por isso, é uma praia mais reservada e ideal pra quem deseja curtir um dia de praia com mais tranquilidade e sossego. Um pequeno paraíso de areia dourada, com mar em tons de azul e o visual rústico, simplesmente irresistível! Com uma boa faixa de areia dourada, possui mar tranquilo, de cor azul, que em algumas situações formam pequenas ondas. No verão é um lugar bastante procurado, por conta da qualidade de suas águas, além da beleza natural do lugar.

Várias amendoeiras fazem sombra para os visitantes, além de completarem o belo visual. Cercada por costões, alguns turistas notaram a beleza dessa praia e já existem diversas casas próximas ao lugar. Com pequena infraestrutura, possui um quiosque simples, mas que atende bem aos visitantes, com diversas opções de bebidas e petiscos. É um ótimo lugar para relaxar, fazer aquela caminhada e tomar um delicioso banho de mar em águas cristalinas.

– Praia da Rosa em Marataízes

Cercada de mata nativa e árvores em toda a sua extensão, essa praia possui cerca de 500 metros apenas, mas é bem aconchegante e ideal para passar o dia com a família! Esse destino charmoso está localizado entre a Praia das Pitas e a Praia dos Cações. Uma praia de areias finas, firme e dourada te faz ficar de “boca aberta” com tanta beleza.

A praia é bem rústica, mais possui uma pequena colônia de pescadores que vivem ali e preservam o local. Existe estacionamento, quiosques, mesas em madeira rústica e bancos, uma estrutura que serve bem ao banhista que procura tranquilidade e paz. Aliás, não é permitido som alto.

Se você ainda não conhece, vale a pena visitar a praia da Rosa. Com vegetação nativa e rasteira, também possui árvores gigantes, que garantem o conforto e proteção contra o sol. Para crianças é um lugar com atrativos tranquilos.

– Praia do Martins em Itapemirim

Fotos: Terra Capixaba

A Praia do Martins, também conhecida como Praia do Aghá, fica na divisa entre Itapemirim e Piúma, aos pés do majestoso Monte Aghá. Essa praia escondida é perfeita para passar o dia com a família em um ambiente tranquilo e cercado por belezas naturais. Por ser uma praia deserta, não há quiosques ou qualquer tipo de infraestrutura, então leve seu lanche de casa.

A Praia do Martins impressiona pela sua beleza singular, sendo uma das mais belas de Itapemirim. Embora o mar não seja tão azul quanto em outras praias da região, a água é quentinha e convidativa para um mergulho. No entanto, é preciso ficar atento à profundidade logo na entrada, especialmente para as crianças. A praia é cercada por castanheiras, e oferece excelente sombra para quem quer relaxar o dia inteiro.

– Praia das Falésias em Marataízes

Foto: Yuri Barichivich | Ales

A Praia das Falésias, como o próprio nome indica, exibe paredões íngremes que chegam a atingir 40 metros de altura. É um destino acessível e paradisíaco. Não há muita sombra e nem infraestrutura de quiosques e restaurantes, mas quando se está lá esse detalhe se torna indiferente, uma vez que a vista é compensada por um visual rústico, vegetação de restinga e vistas incríveis. Como uma espécie de brinde, ao lado da praia também há uma lagoa tranquila com águas azuis, outro ótimo motivo para tomar um banho refrescante. Não por menos, este é um dos lugares incríveis para conhecer no Espírito Santo.

– Ilha dos Cabritos em Piúma

Foto: Reprodução Instagram @capitaogriloes

Uma das principais atrações turísticos da cidade de Piúma, a Ilha dos Cabritos é um paraíso natural que atrai turistas de todas as partes, principalmente na alta temporada, que vão pra lá conhecer as belezas naturais da ilha, além do cultivo de ostras!

Coberta por vegetação nativa, a Ilha dos Cabritos possui 350 metros de extensão por 180 metros de largura. Ela fica a 1,2 km da costa, cerca de 15 minutos. Além disso, na ilha tem uma pequena prainha com águas calmas e cristalinas, ideal para famílias com crianças!

– Praia das Neves em Presidente Kennedy

Foto: Divulgação / Setur

Mar calmo e areias claras, próprio para crianças. Possui quiosques de sapê que dão um charme especial ao local. Sua orla possui 8 km de praia, até o momento inexploradas. A praia é de mar aberto e está a 14 km do Centro. Coberturas de palha espalhadas na areia garantem a sombra do sol de verão, com coco gelado e água fresca. O trecho tem infraestrutura de camping e quiosques, restaurantes. Ambiente ideal para o lazer em família.

– Praia da Gamboa em Itapemirim

De extensão mediana, essa tranquila praia é uma boa opção para os que preferem lugares menos movimentados. É conhecida por ser uma praia deserta na maior parte do tempo, sendo frequentada por alguns moradores da região. Com uma boa faixa de areia dourada, possui mar tranquilo que varia entre a cor verde e azul de acordo com o tempo. Um caminho de areia e uma grande pedra praticamente dividem essa praia em duas. Por ser um lugar calmo, é ideal para os que desejam relaxar, repor as energias e tomar um refrescante banho de mar. Com um visual mais rústico, alguns pinheiros e outras árvores enfeitam o lugar.