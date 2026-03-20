A Árvore Negra do Queimado: a lenda e a história que resistem ao tempo

O Espírito Santo viveu, em 1849, um dos episódios mais dolorosos de sua história. A Insurreição do Queimado, liderada por Elisiário, representou a luta pela liberdade de pessoas escravizadas. Após fugir da prisão em Vitória, Elisiário se refugiou nas matas da Serra, onde enfrentou intensas caçadas, mesmo diante das condições adversas.



Enfrentando fome, cansaço e solidão, ele desapareceu na floresta, e seu corpo jamais foi encontrado. A partir desse momento, o mito de sua morte começou a ganhar força, fundindo-se à história e à memória popular.

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Segundo a lenda, nas matas do Queimado, surgia a figura de uma grande árvore negra, parecida com uma cabiúna, que marcaria o local de sua sepultura. Aliás, a árvore desaparecia sempre que alguém tentava se aproximar. Esta lenda, entrelaçada à história de Elisiário, se perpetuou como símbolo de resistência e luta pela liberdade.

Ruínas de São José do Queimado

Agora, o episódio histórico e simbólico recebe reconhecimento oficial. O movimento de resistência liderado por Elisiário e outros 300 homens e mulheres escravizados aconteceu nas Ruínas de São José do Queimado, que foram recentemente tombadas como Patrimônio Cultural Brasileiro.



O reconhecimento nacional chega em um momento significativo, já que a Serra, onde o sítio histórico está localizado, está prestes a completar 469 anos. Com o tombamento, o local ganha visibilidade e se estabelece como um importante destino turístico e cultural do Espírito Santo.

O sítio, que guarda remanescentes da antiga igreja, do cemitério e da paisagem natural ao redor, agora faz parte do patrimônio histórico e cultural do Brasil. No entanto, esse reconhecimento valoriza não só a luta dos escravizados, mas também a preservação da memória de um episódio que deixou marcas profundas na história capixaba e nacional.

Visitações guiadas

Além disso, o local está aberto a visitações guiadas, proporcionando aos turistas e grupos escolares a oportunidade de vivenciar a história de forma imersiva. O aplicativo Colab facilita o agendamento gratuito das visitas. Inclusive, essas visitas contam com acompanhamento especializado para que os visitantes possam explorar o sítio com mais profundidade e contexto histórico.

Com o tombamento, o sítio de São José do Queimado reforça, além da importância do movimento de resistência, também se consolida como um espaço turístico voltado para a memória e a história da luta pela liberdade no Brasil.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).