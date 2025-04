Ah, Vitória! Descubra os encantos da belíssima capital capixaba!

Vitória foi coroada como a cidade mais bonita do Espírito Santo na pesquisa Marcas Ícones, realizada pela Rede Vitória. Com 31,7% da preferência dos entrevistados, a capital capixaba liderou o ranking com folga, estando em segundo lugar Vila Velha (19,2%) e logo depois Guarapari (14,8%).

Realizado anualmente, o estudo Marcas Ícones tem como objetivo identificar as marcas e, neste caso, os lugares mais lembrados e amados pelos capixabas. A escolha da capital capixaba reflete o carinho da população por uma cidade que une belezas naturais, história e qualidade de vida.

Motivos para tanto orgulho não faltam. Com praias encantadoras como a Curva da Jurema, Ilha do Boi, Ilha do Frade e a Praia de Camburi, Vitória se destaca por oferecer lazer, tranquilidade e paisagens de tirar o fôlego. A Praia de Camburi, inclusive, é a mais conhecida da cidade, notável pela sua orla extensa que marca o visual para quem chega à capital pelo Aeroporto da cidade. Com coqueiros, mata de restinga e um calçadão sempre movimentado, é um dos pontos mais queridos pelos moradores e visitantes.

Praia de Camburi. Foto: Leonardo Silveira / PMV

Gastronomia

A gastronomia também é um atrativo à parte. Na Curva da Jurema e em Camburi, bares e restaurantes à beira-mar servem desde petiscos tradicionais a pratos sofisticados da culinária capixaba e nacional. É possível tomar um café com vista para o mar ou curtir o pôr do sol com uma boa música ao vivo.

Outro destaque imperdível é a charmosa Ilha das Caieiras, um dos mais importantes polos gastronômicos do Espírito Santo. Localizado à beira-mar e com raízes profundas na tradição pesqueira, o bairro é famoso pela preparação de pratos típicos como a moqueca capixaba e a torta capixaba. A região é também conhecida por abrigar as tradicionais desfiadeiras de Siri, símbolos vivos da cultura local. Além da culinária, o visitante pode desfrutar de vistas privilegiadas para diversos monumentos naturais, tornando a experiência ainda mais especial.

Encanto de frente para o mar

Na mesma região, a nova orla de São Pedro vem ganhando cada vez mais vida, tornando-se um local ideal para caminhadas, lazer e contemplação do pôr do sol considerado por muitos o mais bonito do Brasil.

E se a ideia é viver algo realmente único, Jesus de Nazareth é o destino. O bairro oferece paisagens que não se vê em nenhum outro lugar da cidade. Comer uma moqueca enquanto se observa navios gigantes cruzando a Baía de Vitória é uma das experiências mais marcantes da capital. A região proporciona uma combinação irresistível de lazer, gastronomia e cultura que atrai visitantes e movimenta a economia local – tudo isso com uma das vistas mais privilegiadas da cidade.

Para quem gosta de estar em contato com a natureza, os parques também são um convite ao passeio: o Parque da Fonte Grande, com trilhas em meio à Mata Atlântica e uma vista privilegiada da cidade, e o Parque Pedra da Cebola, ponto tradicional para lazer e descanso.

Pôr do Sol na Ilha das Caieiras. Foto: Leonardo Silveira / PMV

História e cultura em Vitória

Vitória também guarda riquezas históricas e culturais. A Catedral Metropolitana, uma das primeiras igrejas da capital, foi fundada por volta de 1.550 e segue imponente no Centro da cidade. Já em Goiabeiras, o Galpão das Paneleiras preserva o ofício tradicional das panelas de barro. Símbolo da identidade capixaba e peça essencial na preparação da moqueca.

Ser escolhida como a cidade mais bonita do Espírito Santo é mais do que um título simbólico: é o reflexo de uma relação afetiva entre o capixaba e sua capital. Uma cidade que encanta, acolhe e se reinventa todos os dias e que agora, com orgulho, carrega mais essa conquista no coração.

