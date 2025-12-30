Alfredo Chaves é o refúgio perfeito para aproveitar o Ano Novo no ES

Com a chegada do Natal e do Ano Novo, aproveitar os dias de folga em meio à natureza se torna uma excelente escolha. Nesse contexto, Alfredo Chaves se consolida como um dos destinos mais procurados do interior capixaba, reunindo cachoeiras, paisagens exuberantes, aventura e sabores regionais. Conhecido como a terra das cachoeiras, o município oferece opções de lazer espalhadas por diferentes comunidades rurais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Entre os principais atrativos naturais, destaca-se a Cachoeira de Matilde, que chama atenção pelas quedas d’água imponentes e pelo cenário ideal para descanso e registros fotográficos. Além dela, outras cachoeiras reforçam o potencial turístico do município, como a Piripitinga, em São Francisco de Batatal; a Cachoeira Daróz, em Carolina; a Vovó Lúcia, em Ibitirui; a corredeira Paganini, em São João; e as cachoeiras do Pin e da Mercearia, em São Roque de Maravilha. Em São Joaquim de Crubixá, a região de Quintino também atrai visitantes. Todas elas encantam pelas águas cristalinas e pela possibilidade de trilhas e contemplação.

Leia também: Praias deslumbrantes e experiências únicas marcam o destino do verão

Além disso, as cachoeiras Iracema e Iraceminha ampliam as opções para quem busca contato direto com áreas preservadas. Localizadas na região de Iracema, logo após a vila de Carolina, elas oferecem um ambiente tranquilo, cercado por mata nativa. Há ainda outras quedas d’água distribuídas pelo município, muitas em propriedades particulares, que complementam o roteiro de quem deseja explorar o interior.

Atrativos de Alfredo Chaves

Para quem gosta de aventura, a comunidade de Cachoeira Alta, a cerca de seis quilômetros da sede, reúne dois atrativos em um só lugar. Enquanto a rampa de voo livre permite acompanhar pilotos em ação e apreciar a vista panorâmica, a cachoeira Tororoma garante momentos de descanso e contemplação. O acesso à rampa, inclusive, segue em processo de pavimentação, o que facilita a chegada dos visitantes.

Outro diferencial de Alfredo Chaves está nos sabores do interior. As agroindústrias locais produzem queijos, cachaças, vinhos, bolos, pães, doces e o tradicional cavaco, permitindo que os visitantes conheçam de perto os processos de produção e levem para casa produtos artesanais da região. Da mesma forma, os restaurantes do município valorizam a culinária local, com pratos preparados à base de banana, inhame, massas e carnes, sempre com ingredientes frescos.

Para quem deseja prolongar a estadia, as pousadas oferecem conforto, tranquilidade e vistas privilegiadas das montanhas. Aliado a isso, o município conquista os visitantes pela hospitalidade do seu povo e pelas paisagens que combinam vales verdes e relevos montanhosos.

Assim, seja para um passeio em família, uma viagem romântica ou uma aventura entre amigos, Alfredo Chaves se apresenta como um destino completo para aproveitar o feriado de Ano Novo com natureza, boa comida e experiências inesquecíveis.

Com informações da Prefeitura de Alfredo Chaves.