As 5 trilhas mais bonitas do Espírito Santo para explorar em 2025

Fala meus turisteiros!

Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz bem, é surpreender os amantes da natureza! O Estado, conhecido por suas praias paradisíacas, também abriga trilhas incríveis que levam a cachoeiras, mirantes e montanhas de tirar o fôlego.

Se você está pronto para colocar o pé na estrada e desbravar esses caminhos, confira as cinco trilhas mais bonitas do ES para 2025!

1. Trilha do Pico da Bandeira – Parque Nacional do Caparaó

Localização: Divisa ES/MG

Duração: 6h a 8h (ida)

Nível: Difícil

Se o seu sonho é alcançar um dos pontos mais altos do Brasil, essa é a trilha certa! Com 2.892 metros de altitude, o Pico da Bandeira oferece uma das vistas mais espetaculares do país. A caminhada pode ser desafiadora, mas a experiência de ver o nascer do sol no topo compensa qualquer esforço. Para os mais aventureiros, a dica é subir à noite e assistir ao amanhecer lá do alto!

Foto: TripAdvisor

2. Trilha da Pedra Azul – Parque Estadual de Pedra Azul

Localização: Domingos Martins

Duração: 2h a 3h

Nível: Moderado

O cartão-postal da Serra Capixaba é também um dos destinos favoritos dos trilheiros. A trilha passa por formações rochosas impressionantes e piscinas naturais onde é possível dar aquele mergulho refrescante. O destaque fica por conta da famosa Pedra Azul, que muda de cor ao longo do dia, criando um espetáculo natural único.

Foto: IEMA

Trilha do Forno Grande – Parque Estadual do Forno Grande

Localização: Castelo

Duração: 3h

Nível: Moderado a difícil

Menos conhecida, mas igualmente fascinante, essa trilha leva até o Pico do Forno Grande, o segundo ponto mais alto do Espírito Santo. O caminho exige resistência, mas a chegada ao topo revela um visual panorâmico impressionante da região serrana. Sem contar o contato com a rica fauna e flora do parque, um prato cheio para quem curte natureza!

4. Trilha do Mestre Álvaro – Serra

Localização: Serra

Duração: 4h a 6h

Nível: Difícil

Subir o Mestre Álvaro é uma experiência única. Maior formação de rocha única do Brasil, esse gigante tem 833 metros de altitude e oferece uma visão privilegiada de toda a Grande Vitória. A trilha passa por trechos de Mata Atlântica preservada e, dependendo do clima, é possível até caminhar entre as nuvens no topo.

Foto: Folha Vitória

5. Trilha da Cachoeira da Fumaça – Alegre

Localização: Alegre

Duração: 1h a 2h

Nível: Fácil a moderado

Para quem curte cachoeiras, essa trilha não pode ficar de fora do roteiro! A Cachoeira da Fumaça é uma das mais imponentes do estado, com uma queda d’água de aproximadamente 140 metros de altura. O trajeto é tranquilo e acessível, perfeito para quem quer aproveitar um banho revigorante em meio à natureza.

Foto: IEMA

Bônus: Prepare-se Para a Aventura!

Antes de sair explorando essas trilhas incríveis, lembre-se:

Use roupas e calçados apropriados para a atividade.

Tenha sempre água e lanches leves à mão.

Preserve a natureza, evitando deixar lixo pelo caminho.

Informe alguém sobre o seu trajeto antes de sair.

Com essas dicas na mochila, só falta escolher qual trilha será sua próxima aventura! E aí, pronto para explorar o Espírito Santo como nunca antes?

Não esqueça de nos marcar no instagram! Queremos ir junto com vocês!

