Balneário de água doce é destaque do turismo no extremo Norte Capixaba

Se você está em busca de um destino tranquilo, cercado por natureza, cultura e muita diversão, Mucurici pode te surpreender. Localizado no extremo norte do Espírito Santo, na divisa com o sul da Bahia e o leste de Minas Gerais, o município é uma joia ainda pouco explorada no turismo capixaba. Com cerca de 6 mil habitantes, a cidade encanta pelo clima acolhedor e pelas atrações que combinam lazer, história e tradição.

Balneário de Mucurici: diversão garantida em águas doces

Durante o verão, o Balneário de Mucurici se transforma no principal ponto de encontro de moradores e turistas. O local é um verdadeiro paraíso de água doce, com estrutura completa para quem quer aproveitar dias de sol com tranquilidade e conforto. Piscinas, calçadão, quadras de vôlei e futebol de areia, playground, restaurante e cabanas compõem o espaço de lazer.



Na área conhecida como Prainha, o visitante encontra opções como natação, canoagem, pedalinhos e até um projeto de piscicultura. Há ainda uma torre de observação, academia ao ar livre, área esportiva, quiosques de alimentação e um palco para eventos e shows.

Foto: Divulgação Setur

Festas que movimentam a cidade

Quem visita Mucurici também encontra uma programação animada ao longo do ano. O destaque vai para o “Mucurici na Rota do Forró”, um dos maiores eventos do município, realizado em julho, que celebra a cultura nordestina com muito forró, gastronomia e tradição.



Além disso, a cidade realiza festa de Réveillon, com shows e queima de fogos, e um Carnaval antecipado, que já virou tradição na região e atrai foliões de diversas cidades vizinhas.

Um mergulho na história: Museu do Contestado

Para quem aprecia turismo cultural, Mucurici reserva um capítulo importante da história do Espírito Santo. No Museu do Contestado, o visitante conhece os detalhes da disputa territorial entre Espírito Santo e Minas Gerais, episódio marcante que deu origem à chamada “Guerra do Contestado”. O acervo também preserva as raízes folclóricas e culturais da cidade, marcada pela forte colonização mineira e baiana.



Emancipada em 29 de dezembro de 1953, Mucurici valoriza sua história com orgulho e convida turistas a descobrirem suas belezas naturais e tradições populares.

