Brasil tem duas praias entre as 50 melhores do mundo; veja quais

Dois pedaços do paraíso brasileiro ganharam ainda mais destaque no cenário internacional. O Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo (RJ), e a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), estão no prestigiado ranking World’s 50 Best Beaches, que reúne as cinquenta praias mais incríveis do mundo. O reconhecimento, baseado em votos de mais de mil especialistas do setor, não é apenas motivo de celebração, é uma oportunidade estratégica para fortalecer o turismo sustentável no Brasil.

Entre tantas belezas naturais espalhadas pelo planeta, essas duas praias brasileiras se destacam por sua natureza exuberante e preservada. A Baía do Sancho ocupa a 25ª posição na lista. Ela é exaltada por suas águas esmeraldas, penhascos impressionantes e pela experiência quase selvagem de mergulhar em um ecossistema intocado. Já o Pontal do Atalaia ganhou o apelido carinhoso de “Caribe brasileiro”. Encantando visitantes com águas calmas, areias brancas e um cenário de cinema – cujo acesso mais restrito só contribui para seu charme e conservação.

As menções no ranking trazem atributos valiosos para a promoção do Brasil como destino turístico: exclusividade, contato genuíno com a natureza, autenticidade e preservação ambiental. Mais do que atrair visitantes, trata-se de atrair o turista consciente – aquele que valoriza experiências únicas, respeita os destinos e contribui para o desenvolvimento das comunidades locais.

Foto: Divulgação Embratur

Esses dois tesouros naturais também reforçam a importância de um turismo responsável. O acesso controlado e a presença em áreas de proteção ambiental, como é o caso de Fernando de Noronha, mostram que é possível conciliar o desejo de explorar com a necessidade de preservar.

Conheça o Brasil

Para incentivar que mais brasileiros explorem as belezas do próprio país, o Ministério do Turismo lançou o programa “Conheça o Brasil: Voando”. A iniciativa visa tornar as viagens mais acessíveis para todos os brasileiros. Promovendo redução do custo operacional das empresas aéreas, melhorias no ambiente de negócios e na competitividade.

