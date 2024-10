Brasil tem inúmeras cachoeiras para serem visitadas; conheça algumas das mais belas

O Brasil tem algumas das maiores e mais belas quedas d’água do mundo. São vários nomes: cascata, quando as águas descem degraus. Catarata, quando formam uma grande cortina. Salto, quando caem em forma de esguicho. Véu de noiva, queda d’água, catadupa, tombo, cachão… o nome não importa. Para quem gosta de natureza e aventura, as cachoeiras transmitem encanto e boas energias.

Tem coisa mais relaxante do que um banho de cachoeira? Veja abaixo algumas das cachoeiras mais famosas do país.

Cachoeira do veloso (Ilhabela-SP): Da Cachoeira do Veloso, é possível ver uma das mais belas vistas de Ilhabela. São três cachoeiras, com 50 metros de queda, em um mesmo rio. A Cachoeira do Veloso começa em uma praia de mesmo nome. A caminhada é tranquila e dura cerca de 40 minutos.

Cachoeira do Caracol (Canela – RS): A cascata do Caracol fica entre os municípios de Gramado e Canela. Surge no meio da Serra Gaúcha e tem 130 metros de queda livre. Além do mirante, também é possível observar a paisagem em cima de um elevador panorâmico situado dentro do Parque Estadual do Caracol.

Cachoeira do Salto Grande (Corupa – SC): Faz parte de um circuito chamado Rota das Cachoeiras. Localizado ao norte de Santa Catarina, o parque é um verdadeiro abrigo ecológico e possui uma trilha com 14 quedas d’água em uma área de 100 hectares. A principal é a Salto Grande com 125 metros de altura.

Cataratas do Iguaçu (Foz do Iguaçu- PR): Um conjunto com cerca de 275 metros de quedas d’água no rio Iguaçu, localizada no Parque Nacional do Iguaçu.

Cataratas do Iguaçu — Foto: Cataratas do Iguaçu S.A./Divulgação

Cachoeira do Itambé (São Benedito das Areias – SP): Um paredão de 84 metros de altura com uma queda d’água de alto volume. Uma das mais espetaculares cachoeiras em São Paulo, localizada no município de Cássia dos Coqueiros.

Cachoeira do Tabuleiro (Conceição do Mato Dentro – MG): É uma das mais belas do Brasil. A água serpenteia por 273 metros até chegar a um poço como um spray.

Cachoeira Conde D’eu (Sumidouro – RJ): Possui 127 metros de queda. O impacto de uma nuvem de água formam arco-íris em dias de sol.

Cachoeira da Fumaça (Alegre – ES): Tem 144 metros de altura.

Cachoeira Boca da Onça (Bodoquena – MS): Com 156 metros de altura, é a mais alta do estado.

Cachoeira Véu da Noiva: Cartão postal da Chapada de Guimarães, é formada pelo rio Coxipó, com 86m de queda livre, e é o principal ponto de visitação do Parque Nacional.

Cachoeira Santa Bárbara (Cavalcante – GO): É uma das mais visitadas na Chapada dos Veadeiros. Para chegar até a cachoeira da Santa Bárbara percorrem-se 5 km de trilhas passando por uma região de cerrado.

Cachoeira do Tororó (Santa Maria – DF): Possui 18 metros e é um local bem popular para amantes de rapel.

Cachoeira Buracão (Ibicoara – BA): Fica na Chapada Diamantina. Para chegar a queda é preciso caminhar por passagens estreitas e nadar para chegar pertinho da cascata.

Cachoeira do Formiga (Mateiros – TO): É uma pequena queda d’água, cercada por uma vegetação exuberante, de árvores altas, samambaias e moitas de palmeiras nativas. Mas o espetáculo mesmo fica por conta da piscina formada ao pé da cachoeira, onde águas de um verde-esmeralda encantador convidam ao mergulho.

Cachoeira da Formiga — Foto: Divulgação/Andrea Marques

Cachoeira do Rio Mandi (Teixeirópolis – RO): Localizada dentro da pousada Vale das Cachoeiras a cachoeira do rio Mandi, com queda d’água livre de 32 metros de altura. O vale conta com pelo menos mais 10 cachoeiras menores com queda d’água livre de três a 10 metros de altura.

Cachoeira El Dourado (Serra do Aracá – AM): Localizada na Serra do Aracá na cachoeira El Dorado, com a maior queda livre do Brasil, superior a 350 metros.

Cachoeira da Formosa (Serra do Divisor – AC): Três quedas com cerca de 5 metros de altura cada. Entre o primeiro e segundo desnível, há um poço de 30 metros de largura.

Cachoeira do Urucá (Uiramutã – RR): Possui 20 metros de altura. Sua água cai em um poço com água transparente, de tonalidade levemente esverdeada. Alguns quilômetros abaixo, no mesmo igarapé, encontra-se a ‘cachoeira das Sete Quedas’, com uma sucessão de quedas d’água e piscinas naturais.

Cachoeira de Santo Antonio (Laranjal do Jari – AP): É formada por processos vulcânicos ocorridos há milhões de anos atrás, com quedas d’água a despencar de uma altura de 30 metros.

Poço Azul (Riachão – MA): Águas cristalinas do poço azul, formado por uma queda d’água, proporcionam banhos espetaculares, um ótimo local para relaxar.

Cachoeira do Riachão (Piracuruca – PI): Só funciona na estação das chuvas. No verão seca totalmente, percebendo-se apenas um imenso paredão de pedra. Fica no Parque Nacional de Sete Cidades.

Cachoeira de Macambira (Macambira – SE): É conhecida como uma das principais cachoeiras do estado de Sergipe.

Cachoeira do Roncador (Pirpirituba – PB): Encravada entre os municípios de Pirpirituba, Bananeiras e Borborema, é um lençol d’água que desaba de uma altura de 40 metros.

Cachoeira do Anel (Viçosa – AL): É formada pelo rio Caçamba, uma das bacias do rio Paraíba, a cachoeira faz parte da Fazenda Cachoeira Grande a 14 km de Viçosa.

Cachoeira Planaltina (Brasil Novo – PA): O município é conhecido pelas cachoeiras, corredeiras, cavernas e grutas que mais se destacam graças ao tom de suas águas esverdeado.

Cachoeira do Frade (Ubajara – CE): O Parque Nacional de Ubajara é repleto de atividades de ecoturismo, uma das quedas d’água mais visitadas da região é a cachoeira do Frade.

Cachoeira da Pinga (Portalegre – RN): A cidade de Portalegre é famosa por possuir diversas cachoeiras, uma das mais famosas é a do Pinga, duas queda d’água com 36 metros de altura.

Fonte: G1