Café do Caparaó: o roteiro turístico que revela histórias e sabores

O Espírito Santo acaba de ganhar uma rota turística especial, que coloca a cafeicultura capixaba em destaque. Com o objetivo de valorizar a produção local, a iniciativa oferece aos turistas uma imersão nas lavouras e nas histórias dos produtores da região do Caparaó. Inclusive, o novo roteiro, batizado de “Experiência com Cafés de Origem Caparaó”, promete proporcionar vivências autênticas e diferenciadas, com foco nos pequenos negócios e no trabalho árduo dos agricultores locais.

No entanto, com a participação de municípios como Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Irupi e Iúna, o projeto busca criar uma conexão genuína entre os visitantes e o processo de produção do café. Em vez de seguir uma rota pré-definida, os turistas podem escolher as experiências que mais os atraem, aproveitando a diversidade oferecida pelas propriedades e pelos empreendimentos locais.

O Sebrae/ES, responsável pela concepção do projeto, se dedicou a ajudar os produtores a criar novas formas de negócios. Aliás, cada um foi incentivado a adaptar sua propriedade à realidade do turismo, oferecendo desde experiências mais simples, como um passeio pelas lavouras, até vivências mais sofisticadas, como a participação na torra do café.

Contudo, o analista do Sebrae, Leonardo Ferreira, explica que a proposta foi desenhada para atender às necessidades dos produtores sem sobrecarregar financeiramente as propriedades.

Café do Caparaó

Além de permitir que os produtores ampliem sua fonte de renda, a rota valoriza a beleza natural do Caparaó, com vistas deslumbrantes do Pico da Bandeira, e oferece uma experiência única para aqueles que buscam um descanso longe da agitação das grandes cidades. Sendo assim, cada parada ao longo do caminho foi pensada para envolver o turista não só com o café, mas com a cultura e a história local, criando um vínculo emocional com a região.

Ao todo, dez estabelecimentos participam da rota, que se estende por vários pontos do Caparaó. De acordo com Leonardo, a flexibilidade do roteiro é um dos seus maiores atrativos, permitindo que cada visitante faça uma escolha personalizada, de acordo com suas preferências. Inclusive, o foco é sempre a autenticidade e a criação de uma experiência genuína, feita por quem entende da cafeicultura capixaba.

Entre as opções de vivência, os turistas podem escolher desde degustações de café acompanhadas por música ao vivo até o envolvimento direto nas etapas de produção, conhecendo o processo desde a lavoura até o secador. Aliás, as opções são tantas que cada visita pode ser completamente diferente da anterior, sempre com a garantia de um aprendizado enriquecedor sobre a produção de café no Espírito Santo.

Portanto, o projeto não só fortalece a economia local, mas também posiciona o Caparaó como um destino turístico de relevância crescente no Espírito Santo, oferecendo aos visitantes a oportunidade de se conectar com uma das maiores paixões do Brasil: o café.

Cafés de Origem Caparaó

Conheça mais detalhes sobre os empreendimentos que fazem parte da rota “Os cafés de origem Caparaó” e as experiências disponíveis para o turista em cada um deles:

Café colonial Rota das Garças

No café Rota das Garças, os anfitriões Viviane e Miguel recebem os visitantes como parte da família. Isso porque entre lavouras e pomar, a vivência oferece um café colonial com produtos caseiros, frutas colhidas no quintal e histórias que celebram a vida no campo.

Onde: Dores do Rio Preto

Mais informações: (28) 99905-2404 / @chale_dois_coracoes

Villa Januária

A experiência Cafés de Origem Controlada é uma imersão sensorial nos jardins da pousada Villa Januária, com direito à contemplação do Vale do Paraíso, em meio à natureza. Lá, o visitante descobre os segredos e a força do terroir do Caparaó. Inclusive, em uma degustação guiada, que revela aromas e sabores únicos de um café com identidade e origem.

Onde: Pedra Menina, Dores do Rio Preto

Mais informações: @villajanuaria

Sítio Menina

No deck panorâmico do Sítio Menina, o visitante aprecia cafés filtrados e drinks autorais ao entardecer. Uma experiência que une sabor, paisagem e o silêncio das montanhas.

Aliás, a experiência envolve a contemplação do pôr-do-sol somada a uma degustação dos cafés disponíveis no estabelecimento.

Onde: Pedra Menina, Dores do Rio Preto

Mais informações: (32) 99909-7989 / @sitiomenina

Café Cantinho da Floresta

A família do Cantinho da Floresta cultiva café há mais de um século no mesmo solo. A vivência conduz o visitante pelo ciclo do café, da lavoura à degustação, em uma experiência sensorial com sabores e histórias do Caparaó.

Onde: Divino São Lourenço

Mais informações: (28) 99923-7334 / @cantinho_dafloresta22

Sítio Campo Azul

O local convida o visitante a conhecer um produtor premiado e a história da família que transformou o trabalho da roça em legado. Inclusive, a degustação é acompanhada de quitutes caseiros e da hospitalidade típica das montanhas.

Onde: Divino São Lourenço

Mais informações: (28) 99996-6040 / @cafeteriacampoazul

Café Relíquia

A experiência conduz o visitante em uma caminhada leve pela lavoura, torra artesanal e degustação de cafés premiados. Isso porque Uma imersão que conecta tradição familiar, natureza e sabor.

Onde: Divino São Lourenço

Divino São Lourenço Mais informações: (28) 99993-6304 / @sitioreliquiadocaparao

Sítio Bela Vista

A família Alves da Silva recebe o visitante com hospitalidade e cafés de origem. Aliás, a vivência percorre o ciclo do café, da lavoura à xícara, com degustações harmonizadas e quitutes caseiros.

Onde: Ibitirama

Mais informações: (28) 99936-1407

Vale Encantado

No local, os visitantes vivenciam a história do vaqueiro que deu origem ao Vale Encantado, e desfrutam de uma harmonização de cafés com bala de leite.

Onde: Córrego dos Coelhos, Irupi

Mais informações: (28) 99917-4492 / @cafevaleencantado

Café Sol Nascente

Entre lavouras e histórias de quatro gerações, o Café Sol Nascente oferece um café colonial com receitas tradicionais e cafés especiais, servidos em um casarão histórico.

Onde: Rio Claro, Iúna

Mais informações: (33) 99956-6736 / @casadocafe_solnascente

Café do Príncipe

A família Horst compartilha a arte da torra artesanal em uma vivência que une tradição, sustentabilidade e sabor. Portanto, o visitante aprende sobre o processo do café e degusta harmonizações com produtos locais.

Onde: São João do Príncipe, Iúna

São João do Príncipe, Iúna Mais informações: (28) 99931-8009 / @cafedoprincipe

Com informações da Agência Sebrae de Notícias – ES.