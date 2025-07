Caminho Pomerano é rota de cultura e sabores no Espírito Santo

Imagine poder viajar no tempo sem sair do Espírito Santo! É exatamente essa a sensação de quem percorre o Circuito Turístico Caminho Pomerano, em Santa Maria de Jetibá — um verdadeiro mergulho na cultura, na história e nos sabores da comunidade pomerana, que mantém vivas as tradições trazidas da Europa há mais de um século.

Localizado no coração da Região Serrana, o roteiro reúne 11 propriedades rurais, que se uniram para proporcionar uma experiência única e imersiva. Ali, cada detalhe conta uma história — desde a arquitetura típica e o idioma pomerano falado pelos moradores até a culinária artesanal e os costumes preservados com muito orgulho.

Um passeio cultural no interior capixaba

Conhecida por sua forte herança cultural, Santa Maria de Jetibá é um dos destinos mais autênticos do Espírito Santo. E o Caminho Pomerano é a forma mais encantadora de vivenciar isso de perto.

Os visitantes são recebidos com aquela hospitalidade típica do interior, em meio a paisagens rurais e propriedades onde o tempo parece passar mais devagar. As famílias compartilham histórias, tradições e, claro, receitas de dar água na boca.

Gastronomia que aquece o coração (e o estômago)

A culinária típica é um dos pontos altos do passeio. Os sabores do circuito unem o melhor das tradições pomeranas com ingredientes locais, criando pratos únicos e cheios de afeto. Entre os destaques estão:

🥖 Brote de milho (Mijlchebrood) – um pão fofinho e saboroso, típico das festas locais

🍰 Bolo Ladrão (Spitsbuubkuchen) – doce tradicional feito com especiarias e muito afeto

🍚 Arroz doce (Melkrijs) – cremoso, aromático e perfeito para aquele fim de tarde

🥃 Gengibjier – a famosa aguardente de gengibre, ideal para esquentar o passeio

Além disso, é possível encontrar geleias, cucas, cafés coloniais e outros produtos artesanais produzidos nas próprias propriedades.

O Caminho Pomerano é muito mais do que um simples roteiro turístico: é uma jornada sensorial e afetiva. Ideal para quem valoriza a cultura, ama descobrir novos sabores e busca experiências autênticas no interior capixaba. Prepare-se para conhecer pessoas incríveis, ouvir histórias emocionantes, saborear delícias feitas com amor e sair de lá com o coração quentinho.

O que visitar no Circuito Turístico Caminho Pomerano

Sítio Nosso Recanto – Pousada, camping e outros. Contato: 99936-6937 (Josi)

Recanto da Pedra – Pousada. Contato: 99869-0603 (Joelma)

Steinerland – Escalada da Pedra do Garrafão. Contato: 99991-0926 (Herculano)

Recanto Nosso Lar – Pousada. Contato: 99648-5059 (Tânia)

Waiands Huus – Casa Típica Pomerana e Culinária Pomerana – Restaurante pomerano, memorial pomerano, encenação do casamento pomerano. Contato: 99822-6309 (Marineuza)

Sítio Hammer Tesch – Casa de Chá. Contato: 99729-2593 (Selene)

Lucineia Flores – Floricultura. Funcionamento: Aberto todos os dias de 8h às 17h. Contato: 99517-0155 (Lucineia)

Café Pomerano, onde é servido o tradicional Mijchebrood – Café típico pomerano. Contato: 99719-9937 (Ervania)

Sítio Vale Verde – Cama e café, almoço e locação para pequenos eventos. Contato: 99983-8035 (Gisila)

Recanto da Natureza – Diversos. Contato: 99791-0035 (Valdemar)

Recanto das Águas – Cachoeira. Contato: 99729-2593 (Alicir)