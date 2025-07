Caminhos de São Tiago: fé, natureza e turismo religioso em Guarapari

No próximo dia 27 de julho, acontece a IV edição dos Caminhos de São Tiago de Setiba. Uma caminhada espiritual que percorre paisagens naturais e pontos turísticos do município, promovendo uma conexão profunda entre devoção religiosa, contemplação da natureza e valorização do território local. A concentração será a partir das 6h30, em frente à Igreja Matriz da Paróquia São Tiago Maior, em Setiba.

Inspirado no tradicional Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, o percurso capixaba foi idealizado pelo padre Mukabi Misik Senga Pierre, pároco da Paróquia São Tiago Maior. O propósito é criar um roteiro de fé e espiritualidade em meio às belezas naturais de Guarapari. Ao longo dos 9 quilômetros de caminhada, os peregrinos são convidados a refletir, contemplar e vivenciar momentos de conexão com Deus e com a natureza.

O percurso parte da Igreja Matriz de Setiba e segue em direção à praia de Setibão, passando pela Lagoa da Coca-Cola, pela sede da Administração do Parque Estadual Paulo César Vinha, e retorna pela Rodovia do Sol, com chegada novamente na igreja. As paradas ao longo do caminho são chamadas de estações, pontos de pausa e reflexão espiritual.

“O Caminho é uma forma de renovar a fé e dialogar com a espiritualidade a partir da natureza. Como nosso padroeiro é São Tiago, o mesmo da rota espanhola, decidimos criar um trajeto próprio aqui, com o mesmo propósito de conexão espiritual. E este é apenas o início: a ideia é expandir para novos caminhos saindo de diferentes pontos da cidade”, destaca o padre Mukabi. A IV edição dos Caminhos de São Tiago será encerrada com a celebração da missa às 10h30, no pátio da Igreja Matriz.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pelo link na bio do Instagram da Paróquia São Tiago Maior (@pstiagomaior). Na Secretaria Paroquial; ou diretamente nas comunidades da paróquia. No ato da inscrição o turista recebe o kit de camisa, boné e cajado. Mas o público também pode acompanhar sem fazer inscrição.