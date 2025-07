Casa Nostra: viagem afetiva à cultura italiana nas Montanhas Capixabas

Em meio à paisagem exuberante das Montanhas Capixabas, no Espírito Santo, está a Casa Nostra. Um dos mais autênticos destinos de turismo de experiência do estado. Localizada no km 9 da Rodovia Pedro Cola, no Distrito de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, a cerca de 110 km da capital Vitória, a Casa Nostra oferece uma imersão emocionante na cultura dos imigrantes italianos que colonizaram a região.

Para quem busca conexão com a história, a tradição e os sabores do passado, esse é um passeio imperdível.

Ao cruzar os portões da Casa Nostra, o visitante sente como se tivesse embarcado numa máquina do tempo. A proposta é reviver o ambiente familiar das primeiras famílias italianas que chegaram ao Espírito Santo. Com objetos antigos, músicas típicas, histórias contadas com emoção e, claro, uma fartura de sabores. Os carismáticos personagens da “Nona” e do “Nono”, que recebem os visitantes com alegria e acolhimento.

Foto: Divulgação

Primeira parte: a história ganha vida

A visita começa com um passeio por instalações que exibem objetos de época organizados em composições artísticas e coloridas. Projeções audiovisuais ajudam a contar a saga dos imigrantes italianos e os desafios enfrentados no processo de adaptação. O ambiente é nostálgico e rico em detalhes, proporcionando uma bonita homenagem aos antepassados que construíram com esforço e fé essa nova terra.

Segunda parte: vivência e participação

Na segunda parte da experiência, os visitantes entram em uma réplica fiel de uma casa típica da época da imigração. A recepção é calorosa e animada, com músicas e danças tradicionais. O mobiliário, as roupas, as histórias e o modo de vida são explicados de forma lúdica e interativa. O ponto alto acontece na cozinha: com o lencinho típico na cabeça, o visitante se transforma em um membro da família. Mistura a polenta, abre a massa do pão e, depois, saboreia um delicioso lanche da tarde digno de uma casa de vó italiana.

Encerramento com sabor e lembrança

Na área externa, um pequeno paiol reproduz o processo de moagem de milho. A despedida é marcada pelo carinho da equipe e por um mimo especial: um saquinho com fubá moído na pedra e a receita tradicional da polenta. Um gesto simbólico que fecha a experiência com memória e sabor.

