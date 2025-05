Castelo do Café encanta turistas com sabor e uma experiência mágica

Se você ama café e sonha em visitar um castelo, Manhuaçu (MG), a cerca de 235 km de Vitória, tem o destino perfeito: o Castelo do Café. Inspirado na arquitetura europeia, o local oferece uma experiência única que une o charme medieval à cultura cafeeira mineira.

Aberto ao público aos domingos e feriados, das 10h às 18h, o Castelo encanta visitantes de todas as idades. O ingresso custa R$ 10 por pessoa, mas crianças de até 10 anos e adultos com mais de 65 anos não pagam. Toda a arrecadação ajuda na manutenção do espaço.

A cafeteria do Castelo serve cafés preparados de várias formas, acompanhados de lanches criativos e saborosos. No cardápio, destacam-se o hambúrguer no pão de queijo, o quibe assado e o frango cremoso com batata chips. Além do salão interno, o ambiente oferece jardins externos e espaços temáticos que transportam os visitantes para um verdadeiro cenário medieval.

Para as crianças, a visita fica ainda mais mágica. O Castelo promove encontros com princesas e oferece figurinos temáticos gratuitos, que transformam o passeio em uma verdadeira aventura de conto de fadas.

Ideal para passeios em família, casais ou amantes de experiências únicas, o Castelo do Café é um ponto turístico que mistura sabor, beleza e fantasia — tudo isso com um cheirinho irresistível de café no ar.

Além da visitação turística, o Castelo do Café também recebe eventos, como cerimônias de casamento e ensaios fotográficos. Dessa forma, o agendamento pode ser feito pelo WhatsApp da administração (33) 98422-6608.

Como surgiu?

A construção surgiu da ideia de Rosely Charbel, que inicialmente pretendia criar um espaço para a torrefação de café. O projeto, no entanto, tomou outras proporções e ganhou a estética inspirada em castelos europeus, desenvolvida com o apoio do arquiteto João. O brasão da família, presente na decoração, reúne símbolos que representam a história do local e a tradição do café.

Castelo do Café

Endereço: Coqueiro Rural – Manhuaçu – MG, a apenas 5 km do Centro da Cidade

Horário de funcionamento: domingos e feriados, das 10h às 18h

Valor: R$ 10 por pessoa (mas é gratuito para crianças menores de 10 anos e adultos acima de 65 anos)

Instagram: @castelodocafe

