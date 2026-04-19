Centro de Vitória guarda construções mais antigas que Ouro Preto

O Centro Histórico de Vitória se consolida como um dos principais destinos turísticos para quem busca cultura, história e experiências ao ar livre. Logo ao chegar à região, o visitante encontra um cenário que preserva séculos de memória, com construções que atravessam diferentes períodos da formação do Brasil. Assim, caminhar pelas ruas da capital capixaba se transforma em uma verdadeira viagem no tempo.

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Desde o período colonial, o território já abrigava capelas, fortes e edificações que hoje integram o patrimônio histórico da cidade. Inclusive, esse acervo é considerado mais antigo do que o de importantes centros históricos brasileiros, como Ouro Preto e São Paulo. Dessa forma, o Centro de Vitória se destaca não apenas pela preservação, mas também pela relevância histórica nacional.

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Entre os destaques, está a Capela de Santa Luzia, considerada a construção mais antiga da cidade. Erguida por Duarte de Lemos por volta de 1537, antes mesmo da fundação oficial de Vitória, a capela simboliza o início da ocupação portuguesa na região. Posteriormente, com a fundação da cidade em 1551, o espaço passou a concentrar novas edificações que refletem o avanço da colonização.

Centro Histórico de Vitória

Foto: Divulgação

Além disso, o processo de ocupação da capitania, liderado por Vasco Fernandes Coutinho, contribuiu diretamente para a construção de estruturas de defesa e organização urbana. Com isso, o Centro passou a reunir não apenas espaços religiosos, mas também fortes e outros monumentos que marcaram a história da dominação e da resistência no território capixaba.

Entretanto, ao longo dos séculos, a cidade passou por transformações significativas. A partir do século XX, grandes obras urbanas, como aterros e intervenções viárias, modificaram o perfil da capital. Ainda assim, o Centro Histórico manteve seu traçado colonial em boa parte da área, preservando construções que datam dos séculos XVI ao XX. Por consequência, o local continua sendo um dos principais guardiões da memória da sociedade capixaba.

Para quem deseja conhecer de perto esse patrimônio, há visitas monitoradas gratuitas em sete monumentos históricos da região. Além disso, roteiros guiados estão disponíveis para moradores da Região Metropolitana e estudantes de outras localidades, mediante agendamento prévio para grupos. Portanto, o turismo histórico em Vitória se torna acessível e educativo, incentivando a valorização da cultura local e o resgate das origens do Espírito Santo.

Com informações da Prefeitura de Vitória.