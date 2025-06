Cidade brasileira é eleita melhor do mundo para trilhas, veja a lista

Explorar a natureza ou curtir o agito urbano? Acredite ou não, dependendo do destino, é possível ter o melhor dos dois mundos! Recentemente, um novo ranking global revelou quais cidades oferecem as melhores trilhas próximas de grandes centros urbanos, e uma cidade brasileira ficou no topo da lista. Será que você adivinha qual é?

Melhores cidades do mundo para trilhas

Divulgado no começo do mês, o levantamento “The Best City Breaks for Hikers” (ou “as melhores escapadas urbanas para ‘caminhantes’”) foi feito pela plataforma SportsShoes.

Especializado em dicas e produtos para caminhada, o site comparou os 180 destinos mais populares do mundo, a fim de eleger o ranking dos 18 lugares que melhor combinam urbanização e trilhas na natureza. E o que nos chamou a atenção foi que uma cidade brasileira brilhou e ficou com o primeiro lugar!

A pesquisa considerou três critérios principais: (1) o número de trilhas disponíveis nos arredores de cada cidade, (2) a nota média atribuída a elas pelos usuários e (3) o total de avaliações recebidas por essas rotas no AllTrails (uma comunidade mundial de trilheiros).

Portanto, o resultado não destaca apenas metrópoles com abundância de trilhas nos arredores, mas também considera a qualidade desses passeios.

E aí, já sabe quem é a campeã? Se você falou Rio de Janeiro, acertou! A Cidade Maravilhosa ganhou destaque com 334 trilhas registradas, uma avaliação média de 4,8 (em uma escala de 5) e 219 avaliações no total. Esses números renderam à capital fluminense a pontuação máxima de 100, garantindo o título de melhor cidade do mundo para trilhas.

Além do Rio, outra cidade brasileira que surpreendeu ao entrar para o ranking foi São Paulo. Menos conhecida pelos atributos naturais, a capital paulista soma 141 trilhas registradas nos seus arredores e chegou a 87 pontos na plataforma. A seguir, confira o top 5:

1. Rio de Janeiro, Brasil

Com a melhor pontuação, o Rio de Janeiro se destaca como a cidade mais propícia para caminhadas do mundo. Situada entre as montanhas e o mar, a capital fluminense oferece experiências ricas tanto para trilheiros experientes quanto para os iniciantes.

Para quem não quer ficar longe do centro urbano, fazem sucesso as trilhas da Pedra da Gávea e do Morro da Urca. E quem quer passeios mais longos pode curtir a Trilha Transcarioca, com cerca de 180 quilômetros, que cruza a cidade integrando parques urbanos, mirantes e áreas de floresta nativa.

Ou seja, o Rio tem o melhor dos dois mundos! Em poucos minutos, o viajante passa de paisagens culturais vibrantes à imersão total na natureza e vistas de tirar o fôlego.

Foto: Lucas Carvalho/Unsplash

2. Cidade do México, México

Em segundo lugar, a Cidade do México também foi elogiada pelo equilíbrio entre aventuras urbanas e ao ar livre. A capital mexicana tem muitas atrações culturais interessantes, com bairros boêmios coloridos, uma cena gastronômica interessante e museus de arte e história, como o Museu Frida Kahlo e o Museu Nacional de Antropologia.

Fora isso, o destino também tem ótimas trilhas próximas. O ranking destacou especialmente o Parque Nacional Desierto de los Leones, onde é possível caminhar entre ruínas do século XVII, cachoeiras e mirantes.

3. São Francisco, Estados Unidos

Diversa e efervescente, São Francisco é uma cidade que atrai os visitantes para suas vistas do litoral, bairros de culturas internacionais e ícones arquitetônicos como a Ponte Golden Gate. Mas esse destino também brilha quando o assunto são parques e atividades ao ar livre!

A cidade tem centenas de parques, como o Golden Gate Park, o terceiro parque mais visitado dos Estados Unidos, que oferece trilhas, jardins botânicos e jardins de chá japonês. Além disso, a partir de São Francisco é possível caminhar por trechos da California Coastal Trail, uma grande área de preservação ambiental que conecta todo o litoral da Califórnia.

4. Cidade do Cabo, África do Sul

A África do Sul é um país conhecido pela beleza de suas montanhas e praias — um prato cheio para quem ama caminhadas e escaladas. Na Cidade do Cabo, a icônica Table Mountain (ou Montanha da Mesa, em português) foi declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e é considerada uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza. E para quem ama trilhas, essa montanha já conta com 350 caminhos para chegar até o cume.

Fora a subida à montanha, os viajantes na Cidade do Cabo também avistam pinguins-da-colônia africana em Boulders Beach e visitam a Ilha Robben a fim de aprender mais sobre a prisão e o apartheid de Nelson Mandela.

5. Los Angeles, Estados Unidos

Assim como São Francisco, Los Angeles é mais uma cidade na Califórnia com abundância de parque e áreas de preservação ambiental que convidam os viajantes a trilhas e caminhadas. Alguns dos locais mais famosos são o Griffith Park e o Runyon Canyon onde, além de caminhar, é possível reconhecer os cenários de filmes como La La Land e O Exterminador do Futuro.

Na cidade das estrelas, além de atividades na natureza, os turistas costumam passear pela Calçada da Fama de Hollywood. Ou pedalar pela Venice Beach em um dos cerca de 260 dias de sol que Los Angeles tem por ano.

Fonte: Melhores Destinos