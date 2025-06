Cidade do ES abriga o maior circuito de tirolesas da América Latina

Se você é do time que ama aventura e adrenalina, prepare-se: Pancas, no Espírito Santo, é o destino certo para você! Localizado na região Centro-Oeste do Estado, o município agora abriga o maior circuito de tirolesas da América Latina — um verdadeiro convite para quem quer viver experiências de tirar o fôlego em meio a um cenário de montanhas imponentes.

O empreendimento fica no bairro Nelson José Grobério e conta com duas tirolesas incríveis, somando aproximadamente 3 quilômetros de extensão. A maior delas tem impressionantes 2.100 metros, enquanto a menor não fica muito atrás, com 900 metros. Durante a descida, é possível alcançar velocidades de até 120 km/h, com trechos que chegam a 400 metros de altura. Ou seja, emoção garantida!

Tirolesa de Pancas. Foto: Hélio Filho / Secom

Estrutura pensada para sua aventura (e conforto!)

Mas não é só aventura, não! O espaço foi todo pensado para oferecer conforto e segurança aos visitantes. Na entrada do circuito, uma praça charmosa recebe os turistas, com piso de concreto, ladrilhos hidráulicos, pergolados com cobertura em vidro, paisagismo e áreas de descanso.

Para completar, há um quiosque com cozinha, espaço de alimentação, deck externo, banheiros acessíveis e área de convivência, perfeito para quem quer curtir o passeio sem pressa e com toda comodidade.

Segurança em primeiro lugar

A estrutura é robusta e moderna. São mais de 14 toneladas de metal, cabos de aço de 14 mm e um sistema de freios ABS (antibloqueio), que garante uma descida segura e suave. Além disso, o circuito conta com 60 esferas de sinalização aérea na cor laranja, garantindo a segurança também para sobrevoos na região.

Uma obra que movimenta o turismo local

Além de impulsionar o turismo, o projeto gerou empregos e desenvolvimento para Pancas. Ao todo, foram investidos R$ 2,35 milhões, com recursos do Fundo Cidades, repassados pelo Governo do Estado. A infraestrutura urbana também foi beneficiada, com drenagem, pavimentação e calçadas cidadãs no entorno da atração.

Seja para desafiar seus próprios limites ou apenas contemplar as belezas naturais de Pancas, o circuito de tirolesas é, sem dúvidas, uma experiência que vai marcar sua vida. Agora conta pra gente: você encara essa descida radical?

