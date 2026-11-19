Cidade do Espírito Santo reúne parques, cachoeiras e roteiros em meio à Mata Atlântica
Embora esteja próximo da capital capixaba e dos destinos de praia mais conhecidos do Estado, Cariacica possui atrativos que vão além do ambiente urbano.
Quem visita o Espírito Santo encontra em Cariacica uma alternativa para explorar paisagens naturais, conhecer tradições culturais e aproveitar atividades ao ar livre. Localizado na Grande Vitória, o município reúne montanhas, parques, áreas de preservação ambiental e roteiros de agroturismo que oferecem diferentes possibilidades de lazer.
Embora esteja próximo da capital capixaba e dos destinos de praia mais conhecidos do Estado, Cariacica possui atrativos que vão além do ambiente urbano. Mais da metade de seu território é formada por áreas rurais, onde a agricultura familiar, as paisagens montanhosas e a vegetação da Mata Atlântica fazem parte da identidade local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O município também oferece opções para quem prefere passeios em família, caminhadas em parques e contato com a natureza sem precisar percorrer grandes distâncias.
Monte Mochuara é um dos símbolos naturais de Cariacica
Entre as paisagens mais conhecidas de Cariacica está o Monte Mochuara, uma formação granítica que alcança 718 metros de altitude e pode ser observada de diferentes pontos da Grande Vitória.
O monumento natural integra o Parque Natural Municipal do Monte Mochuara, uma unidade de conservação com aproximadamente 435 hectares, criada para proteger a biodiversidade e os ecossistemas da Mata Atlântica.
A região se destaca pela vegetação preservada e pela presença de espécies da fauna e da flora nativas. O relevo montanhoso também compõe uma das paisagens mais características do município.
Apesar do potencial turístico, o parque ainda não possui a estrutura de recepção de visitantes prevista em seu plano de manejo. Por isso, o local deve ser apresentado como patrimônio natural e paisagístico, sem pressupor acesso livre a trilhas ou atividades dentro da unidade de conservação.
Agroturismo revela experiências no interior do município
A área rural de Cariacica oferece oportunidades para conhecer um lado diferente da Grande Vitória. Entre montanhas, propriedades agrícolas e comunidades do interior, o visitante encontra paisagens que contrastam com a movimentação dos centros urbanos.
Os circuitos turísticos Monte Mochuara e Terras Altas reúnem atrativos relacionados ao turismo rural, à agricultura familiar e à cultura regional.
Nessas regiões, o turismo valoriza produtos agrícolas, artesanato, propriedades rurais e a culinária local. O cenário também inclui mirantes, cachoeiras e áreas de Mata Atlântica, conforme as condições de acesso de cada atrativo.
Cariacica ainda integra roteiros como a Rota Caminhos do Imigrante e a Rota Imperial, que ajudam a conectar o município à história, à cultura e às paisagens do Espírito Santo.
Essas experiências oferecem alternativas para visitantes interessados em conhecer comunidades rurais, tradições locais e atividades ligadas ao campo.
Parques urbanos oferecem opções de lazer em família
Além dos atrativos rurais, Cariacica conta com parques urbanos que ampliam as possibilidades de passeios ao ar livre. Os espaços reúnem áreas verdes, caminhos para caminhada, lagoas e equipamentos de recreação.
O Parque Linear de Santa Bárbara é uma das opções para quem procura momentos de descanso e atividades em família. O espaço possui lagoas, vegetação e áreas destinadas a caminhadas e convivência.
Outra alternativa é o Parque Linear de São Conrado, implantado em uma área que passou por recuperação ambiental. O projeto incluiu a recuperação de nascentes e o plantio de espécies arbóreas e frutíferas, contribuindo para o retorno de aves e outros animais.
O local também reúne espaços de recreação e caminhada, aproximando os moradores e visitantes da natureza em meio à cidade.
Já o Parque Linear Municipal da Biquinha Delegado Oswaldo Violla, conhecido como Parque da Biquinha, oferece estrutura com lago, mirante, playground, ciclovia, academia e áreas de circulação.
A combinação de equipamentos de lazer e vegetação faz do espaço uma alternativa para passeios com crianças, caminhadas e atividades físicas.
Parque O Cravo e a Rosa combina lazer e preservação ambiental
O Parque Urbano O Cravo e a Rosa também integra as opções de áreas verdes de Cariacica.
O espaço preserva um fragmento de Mata Atlântica e duas nascentes que formam pequenos cursos d’água ligados ao Rio Itanguá.
Além da importância ambiental, o parque conta com lagoas, áreas para caminhada, espaços de lazer e um viveiro municipal de mudas.
A proposta reúne conservação da natureza, recreação e educação ambiental, oferecendo uma opção de passeio para quem deseja aproveitar ambientes arborizados dentro do município.
Manguezais e reservas protegem a biodiversidade capixaba
Cariacica também possui importantes áreas de conservação ambiental. Entre elas estão a Reserva Biológica Estadual de Duas Bocas, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal dos Manguezais de Cariacica e o Parque Natural Municipal Manguezais do Itanguá.
A Reserva Biológica de Duas Bocas preserva um fragmento de Mata Atlântica que abriga espécies da fauna e da flora, incluindo animais ameaçados de extinção. O acesso turístico é restrito, pois a unidade prioriza a conservação, a pesquisa científica e atividades autorizadas de educação ambiental.
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