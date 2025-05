Circuito das Águas Ardentes: descubra sabores e experiências únicas

Se você ama viajar, experimentar sabores autênticos e descobrir roteiros fora do comum, já coloca São Roque do Canaã na sua lista! O município, que fica no Noroeste do Espírito Santo, vem se destacando no cenário nacional como um verdadeiro paraíso para os amantes da cachaça artesanal — e tudo isso graças ao imperdível Circuito das Águas Ardentes.

Com 13 alambiques registrados, São Roque é um dos grandes polos da bebida no Brasil e um dos principais representantes capixabas nesse universo. Não à toa, o Espírito Santo aparece em 3º lugar no ranking nacional de estados com mais cachaçarias, segundo o Anuário da Cachaça 2024. E o melhor: quase metade dos municípios capixabas conta com pelo menos uma.

Mas o destaque vai além da produção — aqui, você vive a experiência da cachaça. O Circuito das Águas Ardentes reúne 17 empreendimentos, entre alambiques premiados, cafeterias, lojas de produtos caseiros, pousadas e espaços de lazer. É o tipo de passeio que envolve todos os sentidos: você prova, sente o aroma da madeira, conhece as histórias por trás de cada rótulo e ainda se encanta com a hospitalidade local.

Circuito das Águas Ardentes

Uma das estrelas do circuito é a Cachaçaria Arte Suprema, da empreendedora Larida Locatelli, que conquistou medalhas de ouro e prata em concursos nacionais. Ela, junto com outros produtores da região, transformou a paixão pela cachaça em um projeto turístico que movimenta a economia e valoriza as raízes locais.

E sabe o que torna essa rota ainda mais especial? A maioria dos estabelecimentos está aberta para visitação! Você pode conhecer os bastidores da produção, conversar com os produtores, fazer degustações e levar para casa um pedacinho dessa tradição capixaba.

Ah, e se quiser estender a viagem, vale incluir Santa Teresa no roteiro — o município vizinho é conhecido pelas belas paisagens, trilhas, vinícolas, museus e a charmosa Rua do Lazer, recheada de bares e restaurantes aconchegantes.

Conheça o Circuito das Águas Ardentes:

Cachaça Arte Suprema

Localizada: Rodovia ES 080 km 02 – São Bento, São Roque do Canaã

Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 18h; aos sábados, das 7h às 15h; domingo, das 8h às 12h

Contato: (27) 3729-1454

Alambique Caipira

Localização: São Dalmácio, São Roque do Canaã

Funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h; sábados, domingos e feriados é mediante a agendamento prévio

Contato: (27) 3729-1169

Cachaça Ouro Cana

Localização: São Dalmácio, São Roque do Canaã

Contato: (27) 9 9638-6886

Vapore Isabella

A Vapore Isabella promete um novo conceito da cachaçaria artesanal. O alambique foi inspirado pelo navio que trouxe os imigrantes italianos em 1877 para o Brasil. Os empreendedores estão construindo o alambique que, em breve, vai funcionar também para visitação.

Cachaça São Benedito

Localização: Estrada Sao Dalmacio, S/N, Sao Dalmacio São Roque do Canaã

Contato: (27) 3729-1287

Cachaça Espanhola

Localização: Estrada de São Dalmácio, s/n, Sede

Contato: (27) 3729-1169

Cachaça São Sebastião

Localização: Estrada São Sebastião, Zona Rural, São Roque do Canaã

Contato: (27) 99836-9074

Cachaça São Dalmácio

A tradição é um pilar fundamental da Cachaça São Dalmácio. O alambique tem sido passado de pai para filho desde 1938, mantendo uma produção artesanal que conquistou o paladar dos brasileiros.

Localização: Estrada de São Dalmácio, s/n, Sede.

Contato: (27) 99945-2410

Café Zaya Zaqueu

Localização: Alto Misterioso – Zona Rural, São Roque do Canaã

Contato: (27) 99764-9706

Café Guisolphi

Localização: Alto – Santa Júlia, São Roque do Canaã

Contato: (27) 99755-9415