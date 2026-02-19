Conceição do Castelo além do óbvio: 3 cachoeiras para entrar no roteiro
Além do clima de montanha e das áreas preservadas, a cidade abriga diversas cachoeiras de águas cristalinas, que atraem visitantes durante todo o ano
Entre montanhas cobertas por Mata Atlântica e paisagens de relevo acentuado, Conceição do Castelo se destaca como um dos destinos mais encantadores do interior capixaba. Embora tenha pouco mais de 12 mil habitantes, o município reúne um patrimônio natural que impressiona.
Nesse cenário, três quedas d’água se consolidam como paradas obrigatórias para quem deseja contato direto com a natureza, banho refrescante e estrutura adequada para lazer.
Confira três cachoeiras para conhecer em Conceição do Castelo!
Cachoeira da Fumaça
Localizada a apenas 2 quilômetros da sede do município, a Cachoeira da Fumaça ocupa posição de destaque entre os cartões-postais da cidade.
O grande contraforte rochoso que envolve a queda d’água amplia a imponência do cenário e reforça sua fama como a mais bonita de Conceição do Castelo.
Além disso, a cachoeira apresenta a maior queda da região, o que atrai turistas em diferentes épocas do ano.
O espaço permanece aberto à visitação todos os dias, o que facilita o acesso tanto para moradores quanto para visitantes.
Cachoeira dos Vargas
A cerca de 1,5 quilômetro da sede, na comunidade de Ribeirão da Conceição, a Cachoeira dos Vargas funciona no sítio da família Vargas e oferece estrutura completa para quem busca lazer ao ar livre.
O local permite banho e disponibiliza área para churrasco, campo de futebol de areia, bar, trilha na mata, parquinho, piscina com água natural e área de camping.
Por isso, o espaço se tornou uma das principais atrações turísticas do município. Nos fins de semana, a música ao vivo intensifica o movimento e amplia a experiência para os visitantes.
A cachoeira abre de sexta a domingo e em feriados, das 8h às 18h.
Cachoeira dos Filetes
Já na comunidade de Ribeirão do Meio, a aproximadamente 2,5 quilômetros da sede, a Cachoeira dos Filetes oferece ambiente propício para banho e descanso.
O local conta com área para pequenos eventos, barzinho, trilha na mata e espaço para camping.
Assim, a cachoeira atende tanto quem procura tranquilidade quanto quem deseja reunir amigos em meio à natureza. O atendimento ocorre aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 20h.
Portanto, com essas três cachoeiras, Conceição do Castelo reafirma sua vocação para o turismo de natureza. Isso porque ao reunir fácil acesso, paisagens preservadas e opções para diferentes perfis de visitantes, o município consolida as cachoeiras como parte essencial do roteiro capixaba.
