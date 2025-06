Confira as diversas opções de lazer na capital para o fim de semana

O fim de semana é a oportunidade perfeita para moradores e turistas explorarem Vitória com calma e aproveitarem as diversas opções gratuitas de lazer oferecidas pela cidade. Da orla aos parques ecológicos, passando por pontos históricos e culturais, a capital capixaba está pronta para receber quem deseja se desconectar da rotina e aproveitar o tempo livre ao ar livre com amigos, em família ou mesmo sozinho.

Veja algumas opções de lazer na capital:

Rua de Lazer

A tradicional Rua de Lazer funcionará na quinta-feira (19), das 7h às 13h, ocupando uma faixa da Orla de Camburi, na Avenida Dante Michelini, e também um trecho do Centro de Vitória, ao longo da Avenida Beira-Mar. O espaço será fechado para o tráfego de veículos e estará aberto para pedestres, ciclistas, esportistas e famílias, com clima de descontração e atividades ao ar livre à beira-mar.

Parques urbanos

Vitória possui dez parques urbanos, que estarão abertos todos os dias do feriado prolongado (19 a 22 de junho), com funcionamento regular. Esses espaços são voltados à recreação, ao lazer, ao turismo e à prática esportiva, sendo excelentes opções para quem busca um contato com a natureza sem sair da cidade.

Os parques funcionam de terça a domingo das 5h às 22h e nas segundas-feiras das 5h às 9h e das 17h às 22h (fecham para manutenção entre 9h e 17h).

Conheça os parques urbanos da cidade:

Parque Pedra da Cebola: Entre as ruas Ana Vieira Mafra e João Baptista Celestino e a Av. Fernando Ferrari – Jardim da Penha

Parque de Barreiros: Acessos pela Rodovia Serafim Derenzi e pela Rua Mestre Ângelo – São Cristóvão

Parque Pianista Manolo Cabral: Entradas pela Rua Chapot Presvot (Praia do Canto) e pelas ruas Guilherme Serrano e Nicoleti Madeira – Barro Vermelho

Horto de Maruípe: Avenida Maruípe – Maruípe

Parque Padre Alfonso Pastore: Entre as avenidas Nicolau Von Schilgen, Antônio Borges e Construtor Davi Teixeira – Mata da Praia

Atenção: a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informa que o Parque Municipal Von Schilgen, localizado na Praia do Canto, estará fechado temporariamente para obras de manutenção.

Parque Moscoso: Avenida República – Centro

Atlântica Parque: Avenida Dante Michelini, próximo ao Viaduto Araceli Crespo – Jardim Camburi

Parque Barão de Monjardim: Acessos pelas ruas Engenheiro Alencar Araripe (Santa Cecília), Flávio Abaurre (Bairro de Lourdes) e José Francisco Bertholdo (Santos Dumont)

Centro de Esportes e Lazer de Eucalipto: Ruas Monsenhor Raymundo Pereira Barros e Areobaldo Bandeira – Bonfim

Parque Mangue Seco: Ruas Laury Tavares e Benedito Muniz – Santa Martha

Parque Cultural Reserva Vitória: Avenida Marília Scarton Coutinho – Enseada do Suá (próximo ao acesso à Ilha do Boi)

Parques ecológicos

Os parques naturais da cidade, como a Fonte Grande, Tabuazeiro, Von Schilgen e o Vale do Mulembá, também estarão abertos para visitação durante o feriado prolongado, com funcionamento de terça a domingo, das 8h às 17h. Nesses espaços, o público pode explorar trilhas, mirantes e áreas de preservação ambiental, com paisagens de tirar o fôlego e rica biodiversidade.

Parque da Fonte Grande: Acesso a pé pela guarita no final da Rua Antônio Dell Antônia – Fradinhos. Acesso de carro pela Rodovia Serafim Derenzi ou Estrada Tião Sá – Grande Vitória

Parque de Tabuazeiro: Rua Santos Dumont (esquina com Rua Jácomo Forza) – Tabuazeiro

Parque Von Schilgen: Avenida Saturnino de Brito, 595 – Praia do Canto

Parque Dom Luiz Gonzaga Fernandes: Rua da Coragem – Redenção

Parque Vale do Mulembá: Rua Miguel Arcânjo Moreira – Joana D’Arc

Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa (antiga Fazendinha): Rua Eugênio Pacheco de Queiroz – Jardim Camburi

Projeto Visitar

Para quem prefere passeios históricos e culturais, o Projeto Visitar é uma ótima pedida. O roteiro contempla a visitação à Igreja do Carmo, Igreja de São Gonçalo, à Catedral Metropolitana e ao Convento São Francisco, que estarão abertos de quarta a sexta-feira das 13h às 17h, e aos sábados e domingos das 9h às 13h.

Artesanato, museus e vida marinha

Os amantes da vida marinha podem visitar o Projeto Tamar, com horário de funcionamento das 10h às 17h. E o Espaço Baleia Jubarte, aberto das 9h às 17h. Já o Museu Solar Monjardim abre das 8h às 16h30.

Com uma programação variada e acessível, Vitória oferece opções de lazer, cultura e natureza para todos os perfis durante o feriado. Basta escolher o roteiro, reunir a família ou os amigos e aproveitar o que a capital tem de melhor.