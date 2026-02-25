Conheça 6 praias de Vila Velha que vão te surpreender no Espírito Santo

Quem escolhe o Espírito Santo como destino logo descobre que Vila Velha é um dos principais cartões-postais do Estado.

Com 32 quilômetros de orla, o município reúne praias urbanas estruturadas, enseadas tranquilas e balneários com forte tradição cultural.

Por isso, visitar a cidade é mergulhar em paisagens variadas, boa gastronomia e opções para todos os perfis de viajantes.

Conheça seis praias de Vila Velha que merecem entrar no seu roteiro!

Praia da Costa

Considerada a mais famosa da cidade, a Praia da Costa atrai moradores e turistas durante todo o ano. A extensa faixa de areia e as águas límpidas garantem espaço para lazer e prática de esportes.

Além disso, o longo calçadão com ciclovia concentra bares, restaurantes, cafeterias, sorveterias, hotéis e quiosques, o que amplia as opções para quem busca conforto e infraestrutura.

Praia de Itapuã

Logo na sequência da Praia da Costa, a cerca de três quilômetros do Centro, está a Praia de Itapuã. Conhecida pelo potencial pesqueiro, ela se destaca como um dos principais pontos de pesca de arremesso do Estado.

Além disso, oferece passeios de barco para as ilhas de Pituã e Itatiaia. A ampla faixa de areia também favorece a prática de esportes como vôlei, futevôlei e futebol de areia. Ao longo da orla, bares e restaurantes reforçam a estrutura para visitantes.

Praia da Concha

Já na Barra do Jucu, a Praia da Concha combina natureza e tradição cultural. O acesso exige uma caminhada pelo Morro da Concha, mas o cenário compensa o trajeto.

A pequena enseada, com cerca de 150 metros de extensão, reúne águas claras e calmas, cercadas por vegetação de restinga. Assim, o local se torna ideal para quem busca tranquilidade.

Praia da Sereia

Por sua vez, a Praia da Sereia oferece uma enseada de aproximadamente 450 metros com mar tranquilo, o que favorece famílias com crianças. Além disso, permite a prática de stand up paddle, canoa havaiana e natação.

O espaço também abriga o Projeto Praia Legal, que garante banho de mar para pessoas com deficiência. Banheiros, rampas, parquinho, academia e ciclovia completam a estrutura.

Praia da Ponta da Fruta

Entre Vila Velha e Guarapari, a Praia da Ponta da Fruta apresenta um perfil mais bucólico. O acesso pela Rodovia do Sol facilita a chegada.

O mar calmo e com poucas ondas atrai famílias, enquanto as pedras e as casas à beira-mar compõem o visual característico. Além disso, o balneário oferece boas opções gastronômicas.

Praia dos Recifes

Por fim, a Praia dos Recifes chama atenção pela formação natural que dá nome ao local. Durante a maré baixa, os recifes formam piscinas naturais visíveis da parte rasa da praia.

A pequena enseada reúne faixa de areia, áreas propícias ao surfe e infraestrutura com quiosques, mesas e cadeiras. Dessa forma, o visitante aproveita tanto o cenário quanto a comodidade.