Conheça as janelas mais famosas e instagramáveis do Espírito Santo

O Espírito Santo é um estado que transborda beleza e diversidade. Entre montanhas, praias e cidades históricas, o território capixaba é um verdadeiro convite ao turismo, à contemplação e à conexão com a natureza e a cultura local.

E em meio a tantos cenários encantadores, existem dois lugares que se tornaram símbolos do turismo capixaba. Não apenas pela vista deslumbrante que oferecem, mas também pela experiência única de observar o mundo através de janelas que mais parecem molduras naturais.

De um lado, as charmosas janelas da Marietta Delicatessen, na Rota do Lagarto, em Domingos Martins, emolduram um cenário paradisíaco com perfeição. Do outro, a famosa janela do Convento da Penha, em Vila Velha, oferece um dos panoramas mais deslumbrantes da região metropolitana, com vista para o mar, a cidade e as montanhas.

Janelas mais famosas do Espírito Santo:

Janelas da Marietta Delicatessen – Pedra Azul

No coração da Rota do Lagarto, em Domingos Martins, a charmosa Marietta Delicatessen promete muito mais do que sabores capixabas: por sua emblemática janela, você tem um recorte paradisíaco da Pedra Azul. O cenário combina o tom azul acinzentado da pedra com o verde da Mata Atlântica, transformando cada clique em um postal — e os visitantes adoram essa composição natural e harmoniosa. Ideal para quem busca um momento instagramável com muita autenticidade!

Janela do Convento da Penha – Vila Velha

No alto do morro, a famosa “janela instagramável” do Convento da Penha revela uma vista de tirar o fôlego! Abraça a Terceira Ponte, de parte da capital capixaba e, até mesmo do monte Mestre Álvaro, na Serra. O cenário é propício para registrar o momento, seja sozinho ou com uma pessoa especial.. Instalados estrategicamente no lateral da Capela-Mor, esses arcos se abrem para um panorama de mar e cidade e viraram parada obrigatória para turistas e devotos, especialmente durante a tradicional Festa da Penha.

Por que essas janelas encantam turistas?

Paisagens inesquecíveis: recortes estéticos que transformam cenários amplos em composições fotográficas perfeitas. Experiência única: em um só clique, você captura história, natureza e arquitetura.

Clima acolhedor e religioso: especialmente no Convento, o momento ganha ainda mais significado em épocas de fé, como a Festa da Penha.

A janela da Marietta oferece um encontro íntimo com as montanhas capixabas, perfeito para começar o dia com café e vistas inspiradoras. Já a janela do Convento, marcada pela fé e história, é o toque final de um roteiro repleto de significado.



