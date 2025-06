Conheça o Frade e a Freira: vistas incríveis e a lenda do amor eterno

Quem cruza a BR 101, entre os municípios de Rio Novo do Sul e Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, dificilmente deixa de notar a imponente formação rochosa que domina a paisagem: o monumento natural O Frade e a Freira. Mas o que poucos sabem é que, além de contemplar a pedra da estrada, é possível chegar pertinho dela — e o melhor: sem grandes esforços!

A trilha que leva até as “costas do Frade” é curta, acessível e surpreendente. Nada de subidas íngremes ou caminhadas exaustivas! Em menos de cinco minutos a pé, após um pequeno trecho de estrada de chão, você já se conecta com uma das vistas mais impressionantes do estado. De um lado, o verde da mata; do outro, o azul do mar.

O caminho até a trilha se inicia pela BR 101, nas proximidades do km 402, e pode ser percorrido de carro em cerca de 10 minutos. Mesmo ciclistas e motociclistas são frequentadores assíduos do trajeto, que já começa a encantar com as paisagens rurais e o silêncio bucólico das propriedades particulares por onde passa. Só é bom lembrar que, em dias de muita chuva, veículos sem tração podem encontrar dificuldades devido à lama e buracos.

Chegando lá, o cenário recompensa. Dá para caminhar sobre partes da rocha, mas sempre com atenção — especialmente se estiver com crianças. A visita é gratuita e permitida todos os dias da semana, a qualquer horário. Embora o ideal seja evitar o período noturno, já que não há iluminação no local.

Estrutura para quem quer ficar mais um pouco

A poucos metros da pedra, um restaurante com chalés oferece hospedagem aconchegante e comida caseira aos sábados, domingos e feriados. Grupos maiores podem agendar previamente pelo número (28) 99958-6993. Para quem preferir levar seu próprio lanche, não há problema — só é importante lembrar que churrascos não são permitidos, e todo lixo deve ser recolhido.

Mais informações em @chalesdofrade

Foto: Yuri Barichivich / Setur

A lenda que virou pedra

Segundo a tradição popular, a formação rochosa representa um frade e uma freira que se apaixonaram durante a missão de catequizar os povos indígenas. Como viviam um amor proibido, acabaram transformados em pedra — para permanecerem juntos para sempre, mesmo que imóveis. A silhueta dos dois, lado a lado, eterniza essa história de amor com a força da natureza.

Em 1938, no livro de edição particular, “Escada da vida”, o poeta cachoeirense Benjamin Silva inseriu um soneto em que conta a versão mais difundida da lenda.

“Na atitude piedosa de quem reza, / E como que num hábito embuçado, / Pôs naquele recanto a natureza / A figura de um frade recurvado. /E sob um negro manto de tristeza / Vê-se uma freira tímida a seu lado, / Que vive ali rezando, com certeza, / Uma oração de amor e de pecado… / Diz a lenda – uma lenda que espalharam – / Que aqui, dentre os antigos habitantes, / Houve um frade e uma freira que se amaram… /Mas que Deus os perdoou lá do infinito, / E eternizou o amor dos dois amantes / Nessas duas montanhas de granito”.

Como chegar até o Frade e a Freira:

Localização: Acesso pela BR 101, próximo ao km 402, perto do trevo da ES 488.

Acesso pela BR 101, próximo ao km 402, perto do trevo da ES 488. Acesso: De carro, bicicleta, moto ou a pé. A trilha tem menos de 5 minutos de caminhada leve.

De carro, bicicleta, moto ou a pé. A trilha tem menos de 5 minutos de caminhada leve. Importante: Evite dias chuvosos e não vá à noite.

