Conventinho da Penha: fé, trilha e vistas incríveis em Alfredo Chaves

No alto do morro da localidade de Carolina, em Alfredo Chaves, a cerca de 860 metros de altitude, está um dos cenários mais encantadores da região serrana do Espírito Santo: a Capela de Nossa Senhora da Penha, carinhosamente apelidada de Conventinho da Penha. O local atrai fiéis, turistas e amantes da natureza com sua mistura de história, devoção e paisagens deslumbrantes.

Tradição centenária de fé e devoção

A capela foi construída há mais de cem anos pelo imigrante italiano Egistro Pinon, bisavô do atual morador e dono de pousada local, Cinésio Pin. A primeira versão do templo era feita de pau-a-pique, mas, quarenta anos depois, deu lugar à estrutura de alvenaria que permanece até hoje, firme e imponente no topo do morro.

Segundo Cinésio, a motivação da construção nunca foi documentada, mas a família acredita que Egistro ergueu o templo como forma de agradecer e abençoar a região que o acolheu. Com o tempo, a capela se transformou em um símbolo de fé e união das comunidades vizinhas.

Foto: Divulgação Prefeitura de Alfredo Chaves

Uma caminhada com alma e paisagens de tirar o fôlego

Para chegar até o Conventinho da Penha, o visitante precisa encarar uma trilha de cerca de 30 minutos de caminhada em meio à mata, exigindo preparo físico. Mas a recompensa pelo esforço é uma vista panorâmica impressionante de Alfredo Chaves.

Além do cenário natural encantador, o local é palco da festa anual em louvor a Nossa Senhora da Penha, que reúne fiéis e visitantes em um verdadeiro dia de celebração. Após a missa, acontecem leilões, comidas típicas e confraternizações entre as comunidades locais.

Em 2016, foi instalado no topo do morro um cruzeiro de 11 metros. Em seguida, o cruzeiro se tornou mais um atrativo do lugar, reforçando o aspecto simbólico e espiritual da visita.

Como chegar ao Conventinho da Penha

Existem duas rotas principais para quem deseja visitar a capela:

Via Carolina – Entre as pousadas Vale das Cachoeiras e Águas de Pinon.

Via São Roque de Maravilha – Acesso pela Pousada Encontro das Águas Guest House.

Ambos os caminhos oferecem experiências diferentes, mas igualmente marcantes.

Turismo de fé, natureza e conexão

O Conventinho da Penha não é apenas um ponto turístico religioso. Ele representa história, resistência, fé e cultura local, sendo um destino ideal para quem busca reflexão, aventura e belas paisagens em um só passeio. Então, seja para agradecer, se conectar com a natureza ou conhecer um pedaço da história capixaba, o local promete momentos inesquecíveis.

Leia também: Encantador! Pôr do sol de Colatina é um dos mais bonitos do Brasil